天水圍未補價居屋也現移民劈價沽盤

未補價第二市場居屋都有劈價移民盤，天水圍天盛苑三房單位，原業主有意移民，累減58萬港元，終以502萬元出貨。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21北山嚴智贇表示，北角半山海天峰1座中層B室，實用面積約935方呎，套三房連工人房間隔，望全維港煙花海景，成交價約3,100萬元易手，呎價約33,155元，新買家為區外換樓置客。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角富雅花園金松閣中層F室，實用面積約446方呎，兩房設計，望樓景，成交價735萬元，呎價約16,480元，原先叫價786萬元，最終減價51萬元成交，減幅約6.5%。

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九龍區

●美聯殷勒麟表示，紅磡黃埔花園11期2座高層戶，實用面積約639方呎，套三房間隔，吸引外區家庭客承接，僅議價25萬即爽快購入，成交價1,125萬元，單位去年10月放盤，原叫價1,150萬元，現調減約2.2%成交，呎價約17,606元。

●中原王子健指，紅磡黃埔花園4期1座高層F室，實用面積約652方呎，套三房間隔，望內園景，以978萬元成交，呎價約15,000元，原業主於2014年12月以723萬元購入，帳面獲利255萬元，單位約7年半升值約35%。

●世紀21家天下黎振傑稱，大角咀利奧坊‧曉岸2座高層A室，實用面積約390方呎，兩房間隔，採用開放式廚房，以810萬元易手，呎價約20,769元，原業主於2015年10月以688萬元購入，持貨逾6年帳面賺122萬元，期內升值約18%。

●中原馮健平稱，荔枝角美孚新邨8期百老匯街114號高層C室，實用面積約671方呎，「大兩房」間隔，望街景，最初開價850萬元，其後調整至815萬元即獲洽購，最終以800萬元成交，呎價約11,923元，新買家為同區上車客。

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新界區

●祥益黃肇雯透露，天水圍居屋天盛苑D座中層2室，實用面積約597方呎，三房間隔，原業主有意移民，未補價第二市場叫價由560萬元，累減58萬元，外區綠表客遂便決定以502萬元購入，呎價約8,409元。

●美聯蘇哲熙稱，天水圍嘉湖山莊賞湖居4座高層戶，實用面積約549方呎，三房連天台間隔，外區客為毗鄰家人居住，沽出港島物業套現，以685萬元再購入上址，呎價約12,477元。

●中原伍耀祖透露，天水圍居屋天頌苑E座高層3室，實用面積約650方呎，套三房間隔，未補價第二市場以453萬元沽出，呎價約6,969元，新買家為綠表上車客，睇樓一個月立即承接上址。

●中原黃超華指，荃灣萬景峯1座極高層F室，實用面積約507方呎，兩房間隔，叫價1,100萬元，放盤約10日，經投資者洽購下迅速以1,076.8萬元成交，呎價約21,239元，以同類型單位市值月租約2.1萬元計，料可享約2.3厘租金回報。

●美聯梁浩文表示，屯門寶怡花園2座中層A室，實用面積約480方呎，兩房間隔，吸引用家斥資550萬元購入，呎價約11,458元，原業主在2016年6月約343萬元購入，轉手帳面獲利207萬元，物業升值約60%。

●美聯黃嘉俊表示，元朗朗庭園5座低層E室，實用面積約424方呎，原業主早前叫價約580萬元放售，區內上車客月前開始睇樓，希望覓得同區二手盤，鄰近家人居所，雙方數度議價後，終以546萬元成交，呎價約12,877元。

●中原黃達雄稱，大埔中心6月錄約4宗二手買賣，包括16座低層A室，實用面積約453方呎，兩房間隔，放盤時開價約585萬元，近日雙方議價後以565萬元沽出，呎價約12,472元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐周淑萍指，沙田溱岸8號3座中層C室，實用面積約1,398方呎，四房雙套連工人房間隔，望河景，放盤兩個半月，叫價3,500萬元，累減670萬元，終以至2,830萬元沽出，減幅高約19.1%，呎價約20,243元。

●中原黎宗文表示，大圍金禧花園6月暫錄1宗買賣，單位為6座中層A室，實用面積約340方呎，兩房間隔，開價約610萬元，本月初減至590萬元，日前議價後以572萬元易手，呎價約16,824元。

●世紀21奇豐胡國強稱，馬鞍山迎濤灣B座高層D室，實用面積約506方呎，兩房間隔，望海景，放盤時叫價760萬元，放盤3個月，成交價755萬元，呎價約14,921元。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山翠擁華庭6座低層C室，實用面積約816方呎，三房間隔，望園景，放盤5個月，原先叫價1,010萬元，減幅約6%，終獲買家以950萬元承接，呎價約11,642元，原業主於2019年6月以908萬元購入，持貨約3年帳面僅賺42萬元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢匡湖居1期雙號屋，實用面積約1,048方呎，套三房連工人房間隔，望海景，連約930方呎花園，原先叫價2,980萬元，累減230萬元，獲買家以2,750萬元承接，減幅約7.7%，呎價26,240元。

●中原黃仕斌指，將軍澳新都城6月暫錄約11宗買賣，平均實用呎價約17,121元，屋苑2期10座中層D室，實用面積約441方呎，兩房間隔，最初開價765萬元，經連番議價以738萬元易手，呎價約16,735元。

●利嘉閣洪瑋俊稱，將軍澳新都城1期1座低層A室，實用面積約420方呎，兩房間隔，望園景，成交價683.5萬元，呎價約16,274元，新買家翻睇數次及與業主議價後入市，成交價創下同類型單位近期新低。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋安寧花園3座高層F室，實用面積約583方呎，在去年12月於已補價自由市場放盤，叫價750萬元，累減價64萬元，獲區內客以685萬元購入，減幅約8%，呎價約11,750元。