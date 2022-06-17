新盤競爭激烈　周六至少333伙開售搶客

一手市場競爭激烈，發展商開價審慎。屯門掃管笏項目以折實平均呎價15,050元推出首批單位。而明日至少4個項目合共推出333伙發售。

●屯門掃管笏飛揚首批80伙 折實平均呎價15,050元

售價方面，設3種付款辦法，一房及兩房單位提供最高15%折扣，而三房單位有最高17%折扣，折實售價介乎437.2至999.2萬元，折實呎價由13,446至17,110元。整批單位市值約5.68 億元，折實平均呎價為今年新盤首張價單最低，對銷情有信心。項目會於明日(18日)起正式收票及對公眾開放示範單位，最快下星期開售。

●紅磡必嘉坊‧曦匯最終接獲2,161張入票

該盤明日推售的單位涵蓋開放式至兩房戶，實用面積由202至369方呎，折實平均呎價約23,948元，入場費由466.83萬元起。

●何文田Prince Central四房呎價36,154元 項目次高

●天水圍Wetland Seasons Park別墅2,028萬成交

新地發展的天水圍Wetland Seasons Park，周五(17日)透過招標沽出別墅10的3樓及5樓B室，實用面積1,237方呎，採四房間隔，連267方呎平及432方呎天台，成交價2,028萬元，呎價約16,395元。

●白石角雲滙三房招標售1,520萬元

新地旗下的大埔白石角雲滙第1期，最新透過招標沽出第6座17樓A1室，實用面積777方呎，採三房連工作室間隔，成交價1,520.15萬元，呎價約19,564元。

●元朗站The YOHO Hub兩房1,003萬沽

新地的港鐵元朗站上蓋The YOHO Hub，最新以1,003.45萬元沽出第2座7樓A室，實用面積477方呎，兩房間隔，呎價約21,037元。

●旺角雋薈開放式戶呎價約25,904元

由益兆集團控股及俊和發展集團合作發展的旺角雋薈，最新以590.6萬元售出23樓A室，實用面積228方呎，開放式間隔，呎價約25,904元。

●薄扶林碧麗軒下周二起推售4伙

華懋集團旗下薄扶林豪宅項目碧麗軒，周五(17日)上載銷售安排資料第6號，將於下周二(21日)起招標發售4伙。

上述即將發售單位實用面積由1,526至1,905方呎，而當中面積最大的12號單位，採三套房間隔，連719平台及76方呎天台。招標期由6月21日至7月31日，期間每日下午1時招標及下午4時截標。

●鴨脷洲逸南及倚南夥中原推置業禮遇

恒地旗下鴨脷洲逸南及倚南，最新公布委託中原地產獨家代理共51伙，並送出置業禮遇吸客。中原地產資深營業董事劉文勝指，是次代理的逸南單位有50個，包括41個開放式戶、5個一房戶、2個連平台特色戶及2個連平台及天台特色戶，實用面積介乎183至334方呎。而代理的倚南單位有1個，採一房間隔，折實售價約950.1萬元。

為配合銷售部署，該行會由明(18日)起至6月30日，向經該行購入上述兩盤的首5名一手買家，送贈「海洋公園水上樂園全年家庭會籍」。同時，買家於物業入伙後經該行成功租出單位，可再獲贈由中原測量師行提供首年的「租務管理服務」優惠，名額5個，每個價值約2萬元，總值約10萬元。優惠先到先得，送完即止。