【產經評論】世界金融呈分制　港須重塑保經濟

中美博弈已無回頭路，雖然美國因內部通脹問題正擬撤部分中國商品關稅，惟此舉僅出於內部應急，絲毫沒有藉此改善對華關係之念。相反，美國國會正積極推進針對中國崛起的法案，並擬更廣泛禁止美國企業涉足中國投資。可以預期世界金融將呈分裂，美國全力排斥中國，香港必受波及，與其幻想在大變局中能一成不變，倒不如務實地及早重塑角色，長遠得全力發展以中國為核心的金融產業，始有望保住經濟命脈。

目前，美國參眾兩院仍就《創新與競爭法》進行協商，當中非但涉及晶片法案，近日兩黨更聯合發表聲明，就美國海外投資政策達成立法共識，將之納入協商程序。該草案將要求美國公司和投資者披露部分新的對外投資，並授權聯邦政府成立一個新委員會，可用國安為由審查和阻止對「關注國家」的未來某些投資，包括中國。

其實，前朝特朗普政府已禁止部分退休金涉足中國企業投資，並限美資涉足中國軍工企業，若然這個範圍更廣的草案獲通過，意味美國將限制資金涉足的領域擴展至中國其他民生或科技產業，更頗大機會試圖說服盟友共同參與相關的管制，以加大威嚇力。

事實上，本月下旬的G7峰會和北約峰會，傳將討論建立經濟版的「第5條」共同防禦承諾計劃，簡而言之是倣效安全領域上的做法，在經濟上加強阻嚇與團結效果，以抗衡中俄等競爭對手。凡此種種，將配合美國的《印太經濟框架》(IPEF)戰略，即退出中國的美國資金，將傾向首選落戶IPEF成員國。

然而，美國圍堵愈激，只會讓中國愈提速「去美元化」。昨突傳來有俄國交易所宣布，下周起開始容許買賣12隻港股。其實，香港市場打開門做生意，只要是合法交易，歡迎世界資金參與，俄國如此高調行事，相信是要支持這個中國對外金融窗口，並配合下半年港股將啟動南向人民幣計價交易，藉着參與港股增持更多元化的人民幣資產。

中美是要競爭對抗到底，香港必要全力配合祖國戰略發展。如是者，港元聯匯制度早晚迎來改變；港金融中心服務的對象，將由過去與美國主導的世界金融高度連繫，轉移偏向與中國有經貿連繫的經濟體。故見近期香港研拓央行數碼貨幣網絡安全，都是與中東國家如以色列而非歐美合作。

中美爭霸，拳來腳往不會停止，香港得做好中美脫鈎的各項準備，有序推動金融等核心產業轉型，確保經濟行穩致遠，這非但是逾700萬人的福祉，也關係到中美國運之爭，無退縮周旋餘地。