東方日報B1：美擬限企業投資中國　金融戰未休　中企有排愁

中美金融戰未有停火迹象！據報美國參眾兩院起草一項跨黨派條款，作為中國競爭法案的一部分，賦權美國政府否決任何美國公司在中國投資的權利，以防止美國戰略技術向中國轉移。分析指，若成事，即使中美兩國在審計爭議上「傾掂數」，中概股仍有排愁。

該法案包括將不合美國審計要求的中概股從美國證券交易所退市期限，由3年縮短至兩年。更辣的是限制美國公司投資中國，要求美企及美國投資者披露若干對外國的新投資，並授權美國政府組建跨部門小組去審視，甚至用國家安全理由去否決美國資金的對外投資，涵蓋股權交易、建廠和開設合資公司。

支持法案的民主黨及共和黨國會議員近日已經同意將審查範圍縮窄至若干領域及科技，民主黨籍的眾議院多數黨領域霍耶(Steny Hoyer)希望趕在7月4日前表決。美中貿易全國委員會等商界組織狠批美國政壇這種做法是「立國以來前所未見」，徒增經商的不確定性，且損害美國的競爭力。

富瑞分析師李裕生等指，法案裏「科技」和「初創企業」定義廣泛，恐不限於企業投資，連資金買入上市或私人公司的股權都可能受影響。該行不確定法案能否獲更廣泛支持，以法案一些做法是現行機制的疊床架屋之舉，究竟美國總統拜登會否簽署也是疑問，首先美國財政部似乎不支持有關舉措，該部門兩個月前提出要求美企披露在「敵對」國家的投資，但無監督或阻止投資，且信奉自由貿易的國會成員認為有關法案措詞過於籠統，或阻礙美國公司向中國銷售產品，影響美企競爭力，並減少投資。

不過，萬一國會在下月4日之前通過連同加速踢走中概股條文的法案，中概股勢迎來又一波大規模拋售潮，就算中美兩國達成審計共識都無補於事。

法案另一重點就是聯邦政府斥幾百億美元提振美國本土晶片產業的《晶片法案》，國會不斷爭拗早令企業不耐煩，據報亞馬遜、微軟等過百名美國科技巨擘行政總裁發布聯署信促國會通過。霍耶表示，希望立法者能在本月底之前完成立法。

聯署負責人半導體行業協會(SIA)呼籲，在競爭立法中，為半導體製造和設計提供投資稅收抵免。SIA行政總裁諾伊弗(John Neuffer)稱，業內領袖面對着晶片需求增長的壓力，形容「等不及了」，全球半導體近年出現供應鏈漏洞，須通過政府對晶片製造和研究的投資來堵塞。

事實上，俄羅斯聖彼得堡證券交易所正推行全球發行人推廣計劃，在未與發行人達成協議的前提下將海外發行人納入旗下市場「交易名單」。至今已將在紐約證券交易所、納斯達克市場、倫敦證券交易所等上市的海外發行人納入其中。