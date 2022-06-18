美股道指收跌38點　全周累挫近半成

美國股市周五(17日)個別發展，道指收報29,888點，跌38點或0.13%，為自2021年1月以來首次跌穿3萬點收市；標指收報3,674點，升8點或0.22%；納指收報10,798點，升152點或1.43%。

全周計，道指累跌約4.8%，在過去12周錄得11周下跌；標指累跌約5.8%，創自2020年以來最大單周跌幅；納指累跌約4.8%。

創作軟件公司Adobe公布截至6月3日止季度業績，期內收入按年增長14.36%至43.86億美元，勝預期，其中訂閱費用增長15.62%至40.7億美元；淨利潤按年增長5.55%至11.78億美元。不過，公司估計本季度收入僅為44.3億美元，撇除非經常項目的非通用會計準則(Non-GAAP)每股盈利預測為3.33美元，雙雙差過市場預期，拖累其股價收報360.79美元，跌1.18%。

與其他軟件公司一樣的是，Adobe稱美元匯價強勢是影響業績預測的主要因素之一。財務總監Dan Durn表，本季度的經濟環境不明朗，同樣影響到公司的收入。