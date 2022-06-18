1周10大驚奇︰美國經濟「硬着陸」機率逾8成

美國通脹瀕臨失控邊緣，聯儲局本周宣布大手加息0.75厘，隨着利率走高，經濟衰退的風險不斷升溫。不止多位專家、華爾街大行預言經濟將會衰退，就連作為聯邦儲備體系之首的紐約聯儲銀行，也透過最新的經濟預測模型警告經濟即將「硬着陸」！

【1、紐約聯儲預測模型︰經濟硬着陸風險逾80%】

紐約聯儲銀行近更新其「動態隨機一般均衡(DSGE)經濟模型」，與3月份時相比，該模型估計今年美國經濟將會倒退0.6%，而非此前預測的增長0.9%。經濟成功「軟着陸」(定義為連續10個季度GDP按年增長保持正數)的機會僅約10%左右。相反，「硬著陸」(即未來10個季度其中一次GDP按年跌幅逾1%)的機會超過80%！

該模型亦預計，2022年通脹率將保持在3.8%高位，比3月份預測時高出1個百分點，之後只會逐漸下降至2%(2023年和2024年分別為2.5%和2.1%)。

與3月相比，對GDP增長和核心PCE通脹的近期預測的變化反映了2個因素，首先是自2021年初以來打擊經濟的成本推動衝擊的延續，導致通脹預測上升，經濟產出增長預測略低。第2個因素是貨幣政策收緊，聯邦基金利率在未來1.5年的走勢比3月份預測的要高得多。

摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson稱，聯儲局實施自1994年以來的最大一次加息，只會提高美國陷入衰退風險。他直言：「不幸的是加息並沒有真正改變我們的觀點，通脹問題不會一夜之間解決，加息步伐加快反而增加了經濟衰退的風險，但聯儲局真的沒有太多選擇。」

富國銀行首席經濟學家Jay Bryson表示，最近的數據表明，通脹在經濟中愈來愈根深蒂固。高通脹正在侵蝕實際收入，這可能會在未來幾個季度拖累消費者支出增長。他認為美國於明年陷入經濟衰退的可能性正上升。

【2、垃圾債息差擴闊 或預示信貸危機】

聯儲局的加息步伐愈來愈進取，對美國主要金融市場利率構成重大影響，俗稱「垃圾債」的投資級別以下債券（又稱高收益債券）孳息率不斷攀升。外媒統計指出，當前美國企業垃圾債的孳息率，與10年期國債的息差已突破5厘，為2020年11月以來最高水平。

垃圾債息差作為風險指標，預示着美國企業可能會出現信貸危機，因為企業不得不以更高利率發債，大大增加了融資成本。

另外，按揭貸款巨頭房地美(Freddie Mac)表示，30年期固定按揭貸款的平均利率已升至5.78厘，為2008年11月以來的最高水平；與上周相比升0.55厘，為1987年以來的最大按周升幅。這亦將增加美國樓價面臨的壓力，以及供樓一族的負擔，或對經濟產生負面影響。

利率上升甚至會累及作為加息「元兇」的聯儲局。前紐約聯儲銀行行長William Dudley表示，由於當局加息導致債價下跌，其出售國債以縮表資產負債表時，就會錄得帳面虧損。雖然這些損失不會影響聯儲局執行貨幣政策，但會導致其於明年錄得赤字，或會讓決策者糾結要不要拋售按揭證券(MBS)。

【3、大鱷手影！達利奧︰沽空歐洲股市是正確的】

由「鱷王」達利奧(Ray Dalio)創立的全球最大對沖基金橋水(Bridgewater Associates)正斥巨資做淡歐洲股票，涉及倉位達57億美元(約444億港元)。

外媒綜合資料顯示，橋水的投資組合包括對半導體設備製造商ASML的10億美元淡倉，以及對道達爾能源價值約7.52億美元的空頭押注。該公司本月正做淡的歐洲公司已增加到18 家。

達利奧其後表示，沽空歐洲股市是正確，估計「當地的痛苦會持續多一段時間」。

分析指出，上述淡倉除了單純看淡歐洲股市外，還可能是構成該公司投資組合對沖策略的一部分，因為其使用量化模型進行投資，常常會在押注一些股票的同時、沽空另一些有關的股票。

值得注意的是，橋水實際上的歐股淡倉規模可能更大，因為其不需要披露金額較小的倉位。根據其淡倉價值計算，該基金公司已是最大的歐股沽空者。

【4、全球央行狂加息 阿根廷利率升至52厘】

全球央行連環加息，曾經數次債務違約、通脹持續升溫的南美第二大經濟阿根廷央行宣布，將關鍵利率上調3厘至52厘。

阿根廷5月份的消費物價指數按年升至60.7%，由於投資者擔心政府償還當地債務的能力，引發通脹失控。

高通脹也讓投資者感到不安，愈來愈擔心政府能否支付與通脹掛鈎的阿根廷披索債券，這些債券佔政府地方債務約80%。6月到目前為止，投資者已撤出與通脹掛鈎的總資產10%，是有記錄以來最大跌幅。

【5、美股大好友轉軚 下調標指目標】

面對經濟不明朗因素，一直以來看好美股的瑞銀財富管理亦下調了對標指的目標。該行投資總監辦公室認為，股市年內上行的空間有所縮小，下調標指今年底目標至3,900點，明年盈利預測下調2%至每股235美元，遠期市盈率測則由17.9倍降至16.6倍。

該行表示，通脹的頑固性和聯儲局取態轉變，推高市場對終端利率的預期，最新略低於4%。即使聯儲局實際上不需要一直加息至4%，但實行的風險增加，經濟衰退的風險也隨之上升。

該行預期，美國10年期國債收益率在12月升至3.25%，並不排除年底前突破此水平的可能性。由於收益率上升、信貸利差擴大和股市回撤，金融狀況收緊可能對產出造成壓力。房貸利率已升至2009年以來的高點，並正在導致房地產市場冷卻。

【6、著名投資者睇唔到美國將衰退 因為呢兩大要素...】

看淡美國股市的言論甚囂塵上，而被稱為明星投資者的加拿大富豪Kevin O'Leary卻獨排眾議，認為美國經濟比想像中更強勁，沒有證據顯示即將衰退。

O'Leary接受外媒訪問稱：「我不是說不會那樣(衰退)，但有人說下周就會發生，這是不對的。沒有資料、沒有證據、也沒有數字，更沒有趨勢顯示，消費者將放緩(支出)」。

他說，目前美國消費相當不錯，並說明兩大因素很難預測該國將發生衰退。首先，過去數年，有4.5萬億美元資金透過「直升機撒錢」的方式，進入消費者及企業的口袋裏，是前所未見的龐大資金。其次，科技大幅提高生產力。「直接面對消費者」的模式被應用於經濟的每個環節，意味企業將獲得更高毛利率及更多客戶數據，令企業更有效率及更具生產力。

【7、港資金外流 拆息飆升供樓負擔增 大行料樓價跌1成】

港元1個月拆息連升9日，推高買樓成本，勢令樓市降溫。「屋漏兼逢連夜雨」，高盛發表報告，下調香港今年經濟增長預測至僅0.3%，較市場預期的1%更低。

高盛報告表示，如果美國大幅加息，香港將不得已跟進，借貸成本將會增加，對正處於復甦的香港經濟構成一大負累。穆迪早前料截至今年第3季住宅價格將錄中低個位數跌幅。

花旗銀行研究部香港經濟師雷智顏預料，美國聯儲局全年加息2.75厘。她相信，本港拆息在此輪加息周期會較以往「跟得貼」，3個月期HIBOR今年底將升至1.6厘，到2023年為2.6厘，有機會令本港樓市受壓。該行重申對今年樓價下跌8至10%的預測，又預期港銀今年第4季才有機會上調最優惠利率(P息)1/4厘。

她續指，港匯觸及弱方兌換保證，平均每次流出的資金約50億港元，由於美國持續加快收水，憂慮本港資金外流情況持續。不過，她認為，目前本港有超過1萬億元額外流動性透過外匯基金票據被吸收，金管局可釋放資金，支持銀行體系結餘穩定性，形容對聯繫匯率制度運作較安心。

【8、傳券商買人幣債蝕過百億】

由周二(14日)晚開始，網上傳出中資券商「X銀國際」，因投資中資美元債而損手100億元的消息。因為其行文用的是簡體字，而文中有提到「成個中環金融圈都估緊係邊間券商咁慘」，估計爆料人士應該是在香港工作的內地人。

爆料訊息又提到，帶有「X銀國際」「之前在債市頗為活躍」等字眼而引發內地網民猜啞謎，最初可能性太多而「誤傷」瑞銀國際，不過瑞銀國際很快已闢謠。後來提出是中資券商，幣種是人民幣而非美元，一大矛頭指向中銀證券。

不過，中銀證券並沒有境外業務，所以並不存在所謂的以美元為幣種的債券投資虧損。另一方面，中銀證券公司簡稱定為「中銀證券」。中銀證券回應內媒指，「公司無境外業務，目前經營情況管理一切正常」。

【9、外資連續4個月淨賣出中國債券】

中國疫情封控對金融市場的衝擊餘波未停，外資連續第4個月淨賣出中國債券，其中國債亦為連續4個月淨流出，雙雙創下外媒有數據以來的最長流出紀錄。

中國人民銀行上海總部周三(15日)發布公告顯示，5月底境外機構持有銀行間市場債券3.66萬億元人民幣，較4月底再降。據此計算，5月外資減持規模約1,100億元。

中債登周三(15日)亦公布數據顯示，境外機構5月再減持國債約141.5億元人民幣，不過流出規模按月收窄；減持政策性銀行金融債減持約746.33億元人民幣，單月減持規模為媒體有紀錄以來最大。

5月上海等地的封控措施繼續打擊供應鏈和投資者信心，人民幣兌每美元匯率一度跌破6.8關口。儘管市場對風險資產的偏好已有改善，當月外資對A股淨買入有所增長，但在中美息差倒掛等因素下，外資對中國債市難見實質性流入。

【10、受極端氣候衝擊 人民幣及日圓恐貶值過半】

外媒報道，英國銀行巴克萊預期氣候災難將顛覆整個外匯市場，未來50年，日圓及人民幣或貶值過半。

巴克萊分析師公布一個排放情景模型及外匯市場所受影響的預測，根據研究，未來50年，嚴重氣候衝擊將對全球經濟造成大型破壞。在全球氣溫升高5攝氏度的極端情況下，因為海平面上升、空氣污染加劇及農作物進一步失收造成經濟損失，人民幣和日圓到2070年或貶值5成以上。

該研究顯示，日本所在地理位置，令日圓成為極端氣候變化情景下最脆弱貨幣，每10年或平均貶值11%。而人民幣面臨的主要風險是空氣污染，未來10年或貶值5至7%，而隨着時間推移，每10年的貶值幅度或擴大到逾10%。

至於美元受氣候變化的影響或較低，因為匯率走勢是相對的，意味着美元兌多數經濟體貨幣的匯率或受益。歐元和澳元表現相對出色，貿易開放是部分經濟體及匯率能更好適應的主要原因。