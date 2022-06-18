【錢夫人巡舖】美息誘惑？港元定存息加至2.8厘

美國息口加0.75厘，香港最優惠利率(P)仍然是雷打不動，不過，港元定期存款息就先加為敬。事關這個星期之內，金管局已經因為港元疲弱而4次出手接港元沽盤，有近400億元資金流出銀行體系結餘。有銀行立即上調定期存款利率，在未加息之前先搶「彈藥」。

富邦銀行繼續保住高息之王地位，個人客戶以全新資金/兌換資金/開立港元/美元定期存款戶口，定12個月期有2.8厘年息，但門檻略高，需要存入50萬元以上。美元息就更高，同樣價值50萬元存款，12個月期的年息高達3.3厘。

銀彈較少的話一樣可以享高息。中信銀行(國際)存款門檻僅為1萬元，年息為「綠債價」2.5厘，存期12個月。招商永隆銀行24個月的港元定存息加至2.6厘，資金要50萬元或以上。

花旗銀行延長存款優惠，花旗私人客戶業務/Citigold戶口新客戶以5萬港元或以上開立3個月港元定存，便可享高達2.28%年利率。新客戶透過手機開立Citigold銀行戶口及港股戶口，可享3.8萬元現金回贈。全新客戶開立Citi Plus戶口可享高達4.8%儲蓄年利率。Citi Plus新客戶的頭2萬元存款可享高達3%額外儲蓄年利率，優惠期到月底。

講到底，目前港元正處於7.85兌美元的聯匯底線，即是日後只能夠向上升，最差情況是持平，就算做緊年期定存，都完全無蝕價風險。