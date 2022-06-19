鄺紫珊：料經濟衰退隱憂續干擾投資信心　牽起資金輪動

美國聯儲局宣布的加息幅度，創下1994年以來最大的加息步伐。上半年積極轉「鷹」，預期下半年聯儲局政策將有可能轉為較均衡，隨着利率進一步攀升而可能趨向溫和，因為物價通脹、工資增長及新屋銷售與抵押房貸申請等數據，有可能顯示通脹將可逐漸降溫。

隨着政策轉向更為均衡，國債孳息率的攀升可望逐漸消退，波動減緩也將有利投資者重新回到利差型固定的收益市場。當美國公布5月份CPI通脹率攀升之後，聯儲局馬上展示貨幣政策制定的靈活性，本次會議加息舉動快速，是要積極顯示應對通脹的決心，也要凸顯在經濟及通脹發展高度不確定性的環境下，聯儲局的政策將因應經濟形勢調整。

除聯儲局外，預期歐洲、亞洲等國央行也將跟進加息，由於貨幣政策對經濟活動的反應需要時間，預期下半年至2023年將可看到通脹及經濟增長的放緩，而經濟衰退隱憂仍將不定期干擾投資信心，牽動資金在股市、債市、房產等資產，以及不同板塊的輪動。

由於市場環境仍處於多變的階段，在新冠病毒、通脹與加息等多方面共存的投資環境下，看好基礎建設產業、公用事業產業及美國價值型股票，較積極的投資者可搭配天然資源產業，將通脹風險轉化為盈利契機，至於科技及生物科技產業則建議在每次震盪時買入，或以定時定額部署。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊