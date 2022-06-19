陳樂怡：滔搏業績料逐改善　上望目標7.5元

美國聯儲局6月一如預期加息0.75厘，聯邦基金利率目標區間升至介乎1.5至1.75厘，符合市場預期。主席鮑威爾會後稱，7月有機會加息0.5厘或0.75厘，但加息0.75厘不會成為常態。市場解讀當局明確展現出抗通脹的決心，而且加息前景明朗化。我們預期經過6、7月激進加息後，年內餘下會議加息節奏或會放慢，但持續關注美國經濟衰退風險。

就加息方面，短期不確定性解除，惟美國進取的收緊節奏，將會增添新興市場的資本外流壓力。港匯持續偏弱，限制港股上行動力，恒指主要支持20,000點。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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