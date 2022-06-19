陳樂怡：滔搏業績料逐改善 上望目標7.5元
2022年06月19日 07:15
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美國聯儲局6月一如預期加息0.75厘，聯邦基金利率目標區間升至介乎1.5至1.75厘，符合市場預期。主席鮑威爾會後稱，7月有機會加息0.5厘或0.75厘，但加息0.75厘不會成為常態。市場解讀當局明確展現出抗通脹的決心，而且加息前景明朗化。我們預期經過6、7月激進加息後，年內餘下會議加息節奏或會放慢，但持續關注美國經濟衰退風險。
就加息方面，短期不確定性解除，惟美國進取的收緊節奏，將會增添新興市場的資本外流壓力。港匯持續偏弱，限制港股上行動力，恒指主要支持20,000點。
板塊方面，汽車相關板塊仍強勢，雖續獲政策扶持及復產復市支撐，不過普遍自5月以來已累積較大升幅，投資者宜等待調整機會收集，首選比亞迪(01211)。比亞迪全產業鏈布局，電池零部件自給自足，更可供應給其他國際車廠。5月新能源汽車銷量按年增長2.5倍，表現優於行業水平。而產品組合定價更高，新產品周期獲看高一線。
個股推介方面，滔搏(06110)為國際體育品牌於內地最大經銷商，相關品牌對內地一、二線城市客流較為敏感。在國內疫情回穩，上海解除封控後，線下銷售將會逐步回暖。而且去年同期基數較低，國際供應鏈問題改善，新品供應有望重拾節奏。預期經過3至5月的內地疫情衝擊，公司業績已見底，並會逐步取得改善。估值上，預測市盈率為13倍，低於上市以來平均水平的18倍。目標價7.5港元，止蝕價5.5元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
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