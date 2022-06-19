郭家耀：新創建回購計劃料有利股價

期內持續經營業務收入163億元，按年增加14.6%。核心業務應佔經營溢利按年下降8%至21.42億元，若撇除出售或待售資產的影響，核心業務的應佔經營溢利則略微下降3%。策略組合應佔經營溢利為1.85億元，按年下降82%。若撇除出售或待售資產及策略性投資業務的影響，策略組合的經常性業務於期內的應佔經營溢利則按年大幅上升381%。

集團完成出售蘇伊士新創建及廈門集裝箱碼頭集團，共套現約62億元。此將為集團未來的投資提供資金，支持其持續及漸進的派息政策的同時，其財務狀況更可進一步加強。期內，債務淨額減少至87億元。集團將一間合營企業持有的物流物業從物業、廠房及設備重新分類為投資物業後所帶來的分佔重估收益以致總權益增加，淨負債比率大幅降低至13%。

另外，集團已在5月宣告退出飛機租賃業務，與周大福企業共持有50%股權的Goshawk Aviation，以企業價值約67億美元，向三井住友航空資本(SMBC AC)出售商務飛機租賃平台，但當中不包括租予俄羅斯的航空公司飛機。完成交易後，Goshawk將全數收取現金約16億美元(約125億元)。是次出售商務飛機租賃平台，可讓集團釋放資產價值，並減低加息及新冠疫情等宏觀因素帶來的風險。未來集團可將資金投放於現金流強勁及回報理想的項目，以達致長遠可持續增長。

集團公布將會實施股份回購計劃，回購價值不多於3億美元的股份。集團擬透過現有內部資源為購回股份提供資金，同時亦維持充足財務資源以支持營運持續增長。集團回購的舉動，反映對業務長遠前景及對其潛在增長空間充滿信心。此舉更可優化資本架構，進一步提高每股盈利、每股資產淨值及股東整體回報，相信對其股價表現有利。

安里資產管理董事總經理CFA郭家耀

(筆者為證監會持牌人仕，本人沒持有上述股份)