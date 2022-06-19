比特幣再瀉逾一成　曾跌穿1.8萬美元

加密貨幣跌勢未止，「老大哥」比特幣跌穿2萬美元大關後繼續尋底，按CryptoCompare最新報價，比特幣再插逾一成，至18,280美元，過去24小時低位見17,581美元，較歷史高位大冧超過超過7成。另外幾隻較熱門的加密幣亦錄得約雙位數跌幅，以太幣跌11%，報960美元；幣安幣跌近一成，報193美元。

總部位於蒙特利爾的宏觀經濟研究公司Lamoureux & Co.總裁Yves Lamoureux表示，加密貨幣市場上的債務，加劇了近期的跌勢，許多負債纍纍的公司面臨追加保證金通知，尤如銀行擠提，是加密資產系統中巨大槓桿的一次大規模清算。不過Lamoureux對比特幣前景仍感到樂觀，認為目前「正在從弱者轉向強者手中。」

另外，Fairlead Strategies的市場分析師Katie Stockton表示，比特幣已經崩潰，並且看到了明顯的下跌趨勢。她指出，儘管未百分百肯定比特幣已崩盤，惟市場情緒嚴重惡化。如果負面勢頭繼續下去，比特幣下一個支持位在13,900美元。

然而，專家並不擔心加密貨幣崩盤，會對美國整體經濟造成連鎖反應，主要因為加密貨幣與債務「無關」。多倫多大學經濟學家Joshua Gans表示，在現實世界裡，人們並沒有真的把加密貨幣作為債務的抵押品。既然如此，其價格大跌只是「帳面損失」很多而已。就經濟問題而言，這排名很低，而加密貨幣市場仍然被視為比較像是經濟的「餘興活動」。

事實上，與美國高達21萬億美元的經濟總產值，或價值43萬億美元的房地產市場相比，加密貨幣不足1萬億美元的市值屬微不足道，甚至還不到蘋果公司(Apple)股票市值的一半。