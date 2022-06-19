新地旗下15大商場父親節連周末生意額按月增20%

新鴻基地產旗下15大商場包括觀塘apm、大埔超級城、元朗廣場、柴灣新翠商場及上水新都廣場等推出獨特互動體驗、偶像音樂會及多重消費優惠獎賞，刺激商場人流及生意，父親節連前夕周末共3天商場人流及生意按月分別升20%。

新鴻基地產代理執行董事馮秀炎表示，零售氣氛持續升溫，旗下商場近月又連番引進不同商戶。同期多部電影上畫亦令戲院成逆市奇葩，加上父親節節日因素，家庭客紛紛外出慶祝，令周末人流更見升幅。整體帶動餐飲生意按月增20%至30%。運動服飾如潮流波鞋及行山用品、數碼電子產品、智能手機、按摩槍等，生意額按月升幅逾10%至20%不等。

為推高客人節日消費額，新地旗艦商場特地推出2倍積分優惠，吸引部份客人加碼購買銀碼較高的家電。商場又夥拍超過100個商戶舉辦「美食．運動」消費獎賞高達50%回贈、感謝祭潮流產品低至1元震撼價換購、及網上購物平台以半價購買父親節潮物，吸引人流為享優惠而集中在商場消費，父親節連前夕周末共3天(17至19日)商場人流及生意按月升20%，升幅理想。

馮補充，近日疫情雖有波動，但觀察無礙市民的消費信心。緊接政府即將向市民發放第二輪電子消費券，屆時旗下15大商場將分階段推出一系列催谷消費的換領獎賞活動。