【息魔續狂】再有聯儲官員支持7月加息0.75厘

外媒報道，今年擁有利率股票權的美國聯儲局理事Christopher Waller表示，支持在7月底會議時再加息0.75厘。聯儲局也發表報告指出，依據簡易公式的計算結果，利率須升到4厘以上，才能有效抑制通脹。

另一官員、明尼亞波利聯儲銀行行長卡什卡利上周五(17日)也表示，可以支持7月會議再加息0.75厘，7月之後改為加息0.5厘，直到通脹明確朝向2%目標回落為止。

聯儲局也發布報告指出，依據多項公式的計算結果顯示，在當前經濟形勢下，若要抑制通脹，須提高利率到4至7厘。有市場人士指出，當地此時公布這項報告，可能是在為加速升息提供進一步的論據，且為後續的緊縮行動鋪路。

事實上，據紐約聯儲銀行的經濟模型預測，美國經濟增長減慢的速度可能比原先預期更快；今年第4季時經濟產值只會比去年同期增長0.6%，明年底將只會比今年底增長0.5%。這項模型預測未來兩年半期間，經濟「軟着陸」機會僅10%，「硬着陸」則達80%。

目前多數聯儲局決策官員皆預測，到今年底時聯邦資金利率將升破3厘，明年底升抵3.8厘。由於加息會抑制經濟增長，料到2024年底時，失業率將從目前的3.6%升到4.1%，經濟增長將降到2%以下，通脹也降到2%目標附近。