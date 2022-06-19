【深度解構】貿戰兼重塑供應鏈　越南撼動華製造業地位？

內地受與美國打貿易戰、疫情封控措施等因素影響，其近年「世界工廠」地位被動搖，不少國際企業更開始考慮，甚至實行「中國加一」策略，尋找其他亞洲據點拓展業務，當中，深受內地文化影響的越南更是首選。然而，越南總理范明政上周正式宣布，下月起再將全國最低工資調高6%，究竟「世界工廠」二哥地位何去何從？

即使在2020年全球疫情高峰期，越南出口仍保持亮麗，總額達2,826.54億美元，按年增長6.98%，更勝疫情前，去年再急增18.98%，至3,363.1億美元，今年首季按年進一步升13.65%，至891.03億美元。此消彼長下，貿易資料公司Panjiva數據顯示，家得寶和宜家家居等從中國進口家具減少13.5%，從越南進口則攀升37.2%；美國從內地進口汽車輪胎減少28.6%，從越南進口卻大增141.7%。

不過，這並不代表越南可輕易代替中國製造業地位，其中最大挑戰是工資優勢愈來愈不明顯，尤其相對其他東盟國家。當地工資最高的地方是胡志明市，一般藍領月薪折合約1,500至2,900元人民幣，外資公司越籍中層員工月賺約3,000至5,000元人民幣。

內媒引述越南著名經濟學家黎登營稱，當地技術工人的薪金已差不多是老撾和緬甸的兩倍。就算越南有基建較佳和政治穩定的「溢價」，也比泰國和菲律賓高出幾成。有內地學者指出，越南快速城鎮化，勞工福利和土地價格也漲得急，每年漲一至兩成，隔幾年翻倍很正常。更甚者，已有鞋廠主管反映一些企業為了「搶人」已不再揀擇應徵者，只要「身體健康、符合要求」就趕緊聘請，員工的議價能力顯著提高。

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，中國「世界工廠」地位短期難以撼動，縱使東南亞國家的FDI增長迅速，過去10年間吸引外資最多的4個亞洲經濟體為馬來西亞、越南、印度及菲律賓，其中，越南增長更達217%，但內地同期FDI也未有下降，增幅達15%，由於內地基數相對較高，表現絕不遜色。

該行續指，內地的獨特優勢有助支持其供應鏈主導地位，如龐大且不斷增長的消費市場、先進的製造基礎設施、高效的物流系統，以及高素質的熟練勞動力，又指Apple雖然將部分低端生產部門轉移到成本較低的國家，但同期新增較高技術的內地廠商，可見中國高端製造業之發展具備優勢，與東南亞各司其職。

再者，不少分析指出，越南今輪接到的中國轉單主要集中在紡織和加工等勞動密集型產業，上述提到的調高最低工資是基於高通脹和過去人工已凍結兩年，與搶奪中國製造業地位難比擬。越南中國商會胡志明市分會會長趙騫亦向內媒表示，一些做歐美生意的企業本身貨值和利錢不高，如今一個貨櫃的價值居然低過海運運費，故已有部分企業將生產基地轉往印尼等其他東盟國家。

【投資河內及胡志明市房產具潛力】

她表示，河內和胡志明市在疫情期間的房地產表現均良好，因房屋供應有限，兩地樓價顯著上升，料未來本地需求仍然強勁。另外，越南已重新開放邊境，料海外投資者將有助推動當地房地產銷售。

該行預期，越南房地產行業增長將比另一東南亞競爭者印尼為快，主要由於其經濟增長空間較大，去年印尼城市化進程貼近60%，而越南僅41%，遇着強勁的外資流入和本地將增加投資增長和可支配收入，能支持越南樓價增長。

她指出，去年越南全球外國直接投資(FDI)按年增9.2%，達311.5億美元，今年首季亦按年增近8%，強勢持續。她認為企業因疫情而意識到供應鏈必須多元化，故部分企業已採取「中國加一」策略，即是在中國以外尋找可替代的工廠選址，越南便是其中一個選項。

該行預期，越南經濟增長有望在未來兩年超越印尼，又指雖然過去幾年越南的房屋合約銷售表現波動，但去年增長仍達53%，比印尼高出21個百分點，料越南今年增長仍將較印尼為高。再者，受疫情和當地牌照問題拖累越南房地產市場過去兩年供應有限，在這兩項因素目前皆有改善下，將推動房屋供應增長，受惠強勁的本地需求及海外投資者重返當地市場，更有助發展商達成銷售目標。

【享「人口紅利」 外資搶攻年輕人生意】

儘管越南勞工成本上揚引起關注，但其前景依然被外界看好，很有可能是因「人口紅利」，尤其人口以年輕人為主。據最新統計，越南總人口達9,851萬，約70%人口年齡在35歲以下，更有四分之一是15歲以下，意味勞動力與內需市場皆具備龐大潛力、經濟增長料能維持高水平，成為越南崛起的一大優勢。

撇除勞動力不說，單是越南年輕人的內需市場，就成為全球吸金的目標，同時帶挈當地的經濟增長。其中，南韓企業受惠在全球年輕人中掀起的「韓風」，從願意花費的越南年輕客戶群身上體現了發展潛力，特意針對他們打造具創意的產品和服務，舉例南韓烘焙品牌Tous Les Jours麵包咖啡店留意到該國年輕情侶難以尋覓合適的約會地點，故打造其成為「完美的年輕情侶約會地」，成功吸引更多客戶。

南韓國民零食品牌Orion亦受惠，在越南首季銷售達1,025億韓圜(約6億港元)，按年增23.7%。同樣來自該國的知名酒廠真露，在河內開設韓式居酒屋「Pocha」，使當地人可間接體驗南韓夜生活，一開便廣受歡迎，3年間更多開兩間「Pocha」。

龐大的年輕族群更是社交媒體的目標，有傳中國影片分享程式抖音海外版TikTok最快在今年第三季，於東南亞市場增加遊戲功能，讓用家能在其應用程式（App）上打機，據傳已在越南展開測試。此外，愈來愈多的電競賽事也在越南舉行，將成熟的競賽體系帶到當地。

【越南近日經濟發展提速】

親美陣營：去年與美雙邊貿易額突破1,000億美元。現為美國「印太經濟架構」重要一員。

人口優勢：總人口達9,851萬，即將成為第15個人口逾一億的國家，年輕人比例高。

製造業旺：去年對外貿易總額逾6,685億美元，按年增22.6%，躋身全球首20大貿易經濟體，在東南亞僅次印尼、泰國及菲律賓。

外資進駐：南韓三星、LG；美國英特爾、蘋果公司、Nike；德國西門子、Adidas皆先後設廠。

進迫中國：2018年越南出口總額首超深圳，今年3月更是深圳的兩倍，引起市場關注。惟越南的原材料供應仍依賴中國，短期難撼動中國地位。