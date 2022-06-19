【幣圈當災】聯儲官員撐7月加息0.75厘　比特幣周瀉35%

息魔陰霾籠罩下，金融市場周末「無休」！在聯儲局官員接連發表支持7月再加息0.75厘後，投資者慌忙逃離高風險資產，曾被熱炒的加密貨幣周末爆災，「一哥」比特幣先在上周六(18日)跌穿2萬美元大關，周日(19日)繼續尋底，最低見17,581美元後才見反彈，過去一周重挫35%，年內更累瀉六成；「二哥」以太幣最低殘見880美元。值得注意是加密貨幣被視為股市前瞻指標，與標指和納指關連度甚高，意味美股周一(20日)雖因「六月節」休市，但期貨市場或率先在周一下挫，繼而拖累全球。

聯儲局「鷹」式加息令幣圈風光不再，比特幣已較去年11月68,789美元的歷史高位大冧74.44%，同月以太幣高見4,891美元，截至昨日更累插逾80%。然而，狗狗幣周日卻逆市升約7%，主因日前被狗狗幣投資者提告的美國太空探索科技公司(SpaceX)創始人兼行政總裁馬斯克無懼官司纏身，周日於社交平台表示繼續支持狗狗幣。

今次幣圈崩盤始於上周一(13日)加密貨幣平台Celsius突然被爆出擠提，引起存戶恐慌，及後多個平台宣布裁員，且以「寒冬」來形容幣圈前景，加密貨幣雖在上周三(15日)聯儲局公布議息結果後曾反彈，惟僅曇花一現，在官員們放風7月繼續大舉加息後更一瀉如注。

包括諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼等著名專家早已警告，加息不利加密貨幣等高風險資產，聯儲局主席鮑威爾預期，7月的議息會議將決定加息0.5厘或0.75厘，而上周五(17日)及周六(18日)陸續有官員表態支持「後者」。今年有加息股票權的聯儲局理事沃勒表示，如果經濟數據一如他預期，便支持7月加息0.75厘，又透露當局正「全部押注」在價格穩定上，「通脹已過高，而我的職責是令它回落。」高利率和正走上的緊縮之路將在各方面減低需求壓力。他雖稱經濟衰退恐慌「有點言過其實」，將在可接受水平，惟料失業率會升到4至4.25%。

一向偏「鴿」的明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利亦表態支持下月加息0.75厘，較「保守策略」是7月後的每次議息均加息半厘，直至通脹走向2%目標，並料供應鏈問題要明年才開始改善，容許聯儲局2024年開始放鬆幣策。不過，他強調若通脹不似預期般好轉，加息力度將更勁。

根據往績，「幣圈寒冬」不但恐引發跌市急跌，同時正反映市場為經濟不濟定價。雖然加密貨幣的市值已跌到不足一萬億美元，與美國高達21萬億美元的經濟總產值相比微不足道，但美國民調和智庫公司Pew Research Center調查發現，16%美國成年人曾投資、交易或使用過加密貨幣，意味加密貨幣不斷尋底勢影響民眾消費意欲，而消費貢獻美國經濟達七成比重。

事實上，紐約聯儲銀行近日更新其「動態隨機一般均衡(DSGE)經濟模型」推算，顯示今年美國經濟恐倒退0.6%，而非此前料增長0.9%。經濟成功「軟着陸」，即連續10個季度國內生產總值(GDP)按年增長保持正數的機會僅約10%；「硬着陸」的機會則逾80%，即未來10個季度其中一次GDP按年跌幅逾1%。如今市場不少專家預期，比特幣未浪跌完，短期內恐下試1.5萬美元關口。