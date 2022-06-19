澳門疫慌！摩通：澳博及金沙最缺流動性

澳門錄21宗新冠肺炎確診數字，為疫情兩年多以來最多確診的一次。摩根大通發表報告，表示入境旅客數字將跌至低位，如賭場收入在未來幾星期跌至接近零的話，不會感到意外，相信情況會持續至疫情受控為止。

信誠證券聯席董事張智威表示，目前澳門市況與半封城無異，在6月的淡季下，賭場人流預料會更少，市場本月約30億至45億元澳門元賭收的預測或要再下調逾一成，濠賭股股價或要跌逾5%來反映現況。

他解釋，賭場收入主要靠內地遊客支持，但現時珠海入境澳門人士所持核酸檢測有效期，由之前的7日大幅收緊至48小時，可是另方面，賭場仍要燒錢營運，收入將難支持支出，6大博企本月相信「間間都蝕錢，暫時見唔到有曙光」，故濠賭股暫時不宜沾手。

獨立股評人沈慶洪表示，7、8月為暑假旺季，全年賭收「有冇運行」需視乎本輪澳門控制疫情的速度，會否影響到下月開始的旺季。不過他補充，一日內地和澳門未放寬免檢免隔離通關，賭收和濠賭股股價將難有理想的表現。