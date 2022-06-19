【息魔效應】十大屋苑八成呎租回落　業主「主動」留客

新冠病毒疫情肆虐，加上「息魔」來襲，環球經濟衰退，香港住宅租賃需求大減，而大量新樓入伙，令市場租盤供應激增，拖累租金顯著下挫。抗跌力向來最強的十大藍籌二手屋苑，今年暫已有多達八成的平均呎租都回落，其中將軍澳新都城最重災，期間租金跌幅近8%，而茶果嶺麗港城同期亦挫約6%。

綜合中原地產及市場資料，上述10個大型二手屋苑，自去年底至今近半年以來，有多達8個的平均實用呎租都下跌，跌幅介乎約0.5至7.7%。當中跌幅最大的新都城，區內近年有大批新樓落成，租盤大增下，租金受壓。該項目現時平均實用呎租約36元，較去年12月約39元顯著回落，按年同期計，則下跌約2.7%。

中原伍錦基表示，受樓齡影響，新都城部分設施開始老化，放售租盤的裝修亦較殘舊，租客很多時都難以選擇，空置租盤因而增多。現時項目約有120個單位放租，入場月租由約1.38萬元起。

他又指，區內日出康城近年有多個屋苑相繼入伙，配套設施完善，選擇亦較多，現時兩房單位入場月租由1.42萬元起，單位為LP6第3座低層C室，實用面積約425方呎，呎租約33.4元。

另外，受啟德龐大新租盤供應量拖累，鄰近的麗港城呎租亦有明顯跌幅，平均實用呎租由去年底約33元，跌至現時約31元，按年計則挫約3.1%。中原王能稱，屋苑現時兩房單位平均月租約1.4萬至1.5萬元，三房則約1.7萬至2.1萬元。若以兩房面積約517方呎計，即個別成交呎租更低於30元水平。

美聯黃家樂則稱，現時啟德區內一房租盤月租叫價，僅由1.48萬元起，單位為嘉匯6座低層戶，實用面積約357方呎。而同區尚．珒溋1座低層實用面積約479方呎放盤，叫租1.8萬元，為最平兩房放盤。

事實上，疫情下業主主動減租「留客」，也令租金回落。藍籌屋苑中樓齡最高的荔枝角美孚新邨，現時平均實用呎租約31元，近半年下挫約3.1%，而按年跌幅相同。中原馮健平表示，疫情期間業主為求租客續租，都主動調低租金，屋苑現時約有70個租盤，一房戶入場月租由1.4萬元起，較去年底亦回落約4至5%。

此外，需求減少，港樓租金失去支持。近年缺少內地學生租客，沙田區細單位租金向下。區內指標項目沙田第一城，本月平均實用呎租約39元，按半年跌約4.2%，較去年6月則只低約0.3%。美聯翁凱傑稱，該盤6月暫錄約30宗租賃成交，並以兩房戶為主，最低月租約1.05萬元，而暑假期間，若三房租務成交增加，屋苑平均呎租有機會繼續向下。

本港實施航班熔斷機制，重挫東涌租賃市場。區內映灣園平均實用呎租約24.4元，過去半年都跌約2.4%，但較去年6月相比，按年跌幅高達約7.2%，同期計為10大屋苑中「最傷」。利嘉閣關騰達指，缺少了一批「機場租客」，區內租賃需求大減，近月除非是平價租盤，否則在市場難獲承租，而部分該盤租客，都轉租同區昇薈及東環等樓齡較新的屋苑。

至於兩個大型屋苑包括鰂魚涌康怡花園及鴨脷洲海怡半島，最新平均實用呎租近半年都未有變化，維持約35元，但按年計則同挫約5.4%。