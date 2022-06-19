港股前瞻：外圍轉弱　後市升極有限

恒生指數上周於「六絕月」下半場雖無畏美股連日下挫，力守21,000點關口，但在聯儲局官員周末「放風」支持7月再加息0.75厘兼加密貨幣爆災下，分析料港股後市縱然有望受內地穩經濟政策帶動，惟外圍轉弱之下，猶如「矮仔上樓梯」，短期升幅有限。

元庫資產管理部董事總經理史理生稱，內地推出一系列「維穩」政策，加上疫情緩和，令A股近期走勢改善，且目前港股估值仍較便宜，基金亦會加緊趕在「半年結」前入市，這些因素均支持港股向上，料恒指月底前有望挑戰22,000點。

不過，香港股票分析師協會副主席郭思治認為，港股近期未有明顯下跌或已是基金「粉飾」的效果，恒指需升穿10天、100天移動平均線，才可上望月中高位22,142點，目前作中期部署為時尚早，建議投資者應盡量持有現金。

事實上，港股或會受走資消息困擾。港元匯價近日多次觸發弱方兌換保證水平，使金管局頻頻入市接錢捍衞聯繫匯率。金管局總裁余偉文昨稱，美國聯儲局已加息1.5厘，與本港存有息差，雖然銀行體系結餘降至2,600多億元仍屬高位，但料當局將承接更多沽盤，且速度或會加快，又稱今次港息滯後的情況相比以往會短很多。

財政司司長陳茂波亦在網誌稱，外圍通脹熾熱加上央行加快收水，將令環球經濟增長更疲弱，或會進一步削弱香港的出口增長動力，並觸發資金流向急速轉變，本港資金雖仍充裕，但在聯繫匯率制度下，港息終會跟隨向上。