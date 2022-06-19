【息魔效應】銀主拍賣！天賦海灣嗌1480萬　兩年平14%

本周有多項住宅銀主盤推出市場拍賣，部分單位大幅減價翻拍。大埔白石角天賦海灣一個交吉銀主盤以1,480萬港元推拍，較近兩年前連租約的開價低250萬元。

環亞物業拍賣周二(21日)推出約37項目物業，上述為12座低層A室，實用面積約1,348方呎，是次每方呎開價約10,979元。該單位於2020年9月曾以1,730萬元推拍，最新開價低約14%。至於個別銀行網上初步估價達1,837萬元，推拍價亦低約19%。

同場亦拍賣兩項洋房銀主盤，其中元朗娉廷單號屋，實用面積約1,577方呎，連326方呎花園，以及270方呎天台與132方呎平台，開價1,720萬元，較2017年的成交價約2,018萬元，低約15%，呎價約10,907元。去年項目面積相若單號屋曾售1,950萬元。

另一項銀主物業為同區富豪‧悅庭的丹桂村路單號屋，實用面積約2,028方呎，連花園、天台及平台，減價約18%，以2,700萬元翻拍，呎價約13,314元。該洋房曾於今年初以3,280萬元推出拍賣。

忠誠拍賣本周三(22日)亦推拍約16項物業，屯門豫豐花園10座高層E室銀主盤，實用面積約568方呎，減價92萬元，以448萬元推拍，呎價僅約7,887元。該單位銀行網上估價約644萬元，現開價低約30%。場內也拍賣上水中心4座高層A室銀主單位，開價760萬元，呎價約14,286元。

此外，黃開基拍賣行同日推拍約16項物業，其中粉嶺和泰樓低層D室銀主盤，實用面積約564方呎，去年曾以330萬元推拍，最新開價268萬元，減幅約19%，呎價約4,752元。