【業主跳船】屯門彩暉劈至450萬　長線投資者也棄守

美國宣布大幅加息後，二手市況持續插水，個別賣家為求「跳船」，劈價至低價出貨。屯門彩暉花園有單位，減價至450萬港元沽出，較個別銀行估價低約16%。而供樓成本增加，長線投資者都要「棄守」，市區新樓收租盤蝕讓離場。

萬氏置業萬振庭表示，上述彩暉花園B座中層單位，實用面積約554方呎，早前曾叫價540萬元放售，放盤約1個月。原業主為退休人士，打算回內地定居，早前減價至480萬元，即吸引數組客睇樓，終再減30萬元售出，呎價約8,123元，呎價貼近區內未補價第二市場居屋價位。

事實上，是次成交單位網上銀行估價達536萬元，現平86萬元獲承接，而於2020年期間，對下一層一個同面積單位，曾以近550萬元登記售出，最新成交價較兩年前再低約18%。

港元銀行同業拆息已見上升，部分業主供樓成本同時增加，近年入市的收租單位「捱沽」。中原李嘉儀稱，筲箕灣形薈2座高層D室，實用面積約318方呎，開放式設計。原業主2016年底購入收租，見近月樓按供款增加，而租客遷出一個月後，仍未有新客，決定以「蝕本價」640萬元轉售，再減至612萬元沽貨，呎價約19,245元。若與2016年底購入價641.3萬元相比，不足6年間帳面貶值約29.3萬元。

香港置業劉浩勤續稱，將軍澳LP6第3座低層C室，實用面積425方呎，去年4月以月租1.6萬元租出，今年4月租遷出，重新以1.7萬元放租之餘，同時開價950萬元放售，其後只賣不租，直至5月降價至920萬元，近日再減至898萬元售出，呎價約21,129元，低市價約2.4%。

移民盤業主更心急。晉誠地產董事胡卓輝表示，深井碧堤半島9座中層G室，面積面積約524方呎，山景，半年前已放盤開價735萬元。原業主因急於移民英國，終累積減52萬元，近日終以683萬元沽貨，呎價約13,034元，低市價約5%。

此外，美國公布大幅加息後首個周末，二手交投即時被冰封。中原表示，過去兩日十大屋苑只錄5宗買賣，成交量創15周新低，按周再跌約28.6%，期內半數屋苑零成交，其餘每個屋苑亦只錄1宗。其中鰂魚涌太古城夏宮閣中層D室，實用面積約702方呎，成交價1,305萬元，呎價約18,590元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，市場近日充斥利淡因素，首先香港疫情再次反覆，每日確診數字重返千宗，令市民再次擔憂，其次是在美國加息衝擊下，買樓成本增加，市民需時消化消息，重建入市信心，令近日二手交投拉鋸。