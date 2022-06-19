二手交投「冰封」　大型屋苑業主需劈價走貨

美國宣布加息後，二手交投再被「冰封」，大型屋苑業主劈價走貨。馬灣珀麗灣兩房單位，累減90萬港元後沽出，成交價690萬元，重返兩年前價位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21北山嚴智贇稱，北角和富中心1座低層D室，實用面積約861方呎，三房間隔，望園景為主，成交價約1,545萬元易手，呎價約17,944元，新買家為區外換樓置客。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角康澤花園B座低層3室，實用面積約401方呎，兩房設計，望園景，成交價720萬元，呎價約17,955元，單位原先叫價735萬元，最終輕微減價15萬元成交，減幅僅約2%。

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新界區

●美聯熊建明稱，馬灣珀麗灣28座高層C室兩房戶，實用面積約578方呎，去年開價780萬元，早前已降至740萬元，因新盤搶客近日再減至710萬元，美國加息後，終以690萬元獲同屋苑客購入，呎價約11,937元，屬2020年價位，較估價及市價同低約3%。

●利嘉閣蔡庭勇指，將軍澳峻瀅2期1座中層B室，實用面積約511方呎，兩房間隔，原先開價788萬元，最終以753.8萬元易手，呎價約14,751元，原業主於2019年5月以710萬元購入，持貨滿3年即沽，帳面獲利約43.8萬元。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢逸瓏園1座高層D室，實用面積約534方呎，一房連儲物室間隔，望內園景，成交價760萬元，呎價約14,232元，低市價約7%，原業主於2016年6月以693萬元購入，持貨約6年帳面獲利67萬元，期內升值不足10%。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山銀湖‧天峰8座中層A室，實用面積約558方呎，兩房間隔，享海景，放盤1個月，原先叫價960萬元，減幅約5.7%，減價55萬至905萬元獲買家承接，呎價約16,219元。

●世紀21奇豐趙詠欣指，馬鞍山迎海‧星灣御16座頂層複式戶，實用面積約2,814方呎，四房間隔，享全海景，放盤1個月，不連車位叫價6,500萬元，終以7,330萬元連雙車位沽，呎價約26,048元，原業主持貨約14年，帳面獲利188萬元，期內升值約3%。

●世紀21奇豐胡佩碧稱，馬鞍山居屋錦豐苑J座中層11室，實用面積約428方呎，兩房間隔，望山景，未補價第二市場原先叫價470萬元，放盤兩個月，減價14萬元，以456萬元沽出，呎價約10,654元。

●中原杜文俊表示，沙田河畔花園6月暫錄兩宗買賣，包括C座高層連天台戶，實用面積約269方呎，兩房間隔，放盤時開價約508萬元，日前議價後以490萬元易手，呎價約18,216元。

●世紀楊麗娟透露，沙田欣廷軒5座高層C室，實用面積約429方呎，兩房間隔，放盤8個月，原先叫價900萬元，經調整售價後，獲買家洽購，減90萬至810萬元成交，呎價約18,881元。

●中原楊頌堯指，大埔居屋宏福苑6月錄首宗買賣，屋苑F座中層4室，實用面積約447方呎，兩房間隔，已補價毛由市場放盤開價約530萬元，零議價以530萬元易手，呎價約11,857元，新買家為用家。

●祥益邱家邦表示，屯門慧豐園4座中層D室，實用面積約487方呎，兩房間隔，獲區內首置客垂青，見單位可望海景，並附有裝修，原業主又有意於市區換樓，累減44萬元，以596萬元售出，呎價約12,238元。

●祥益林偉光稱，屯門康景花園B座高層5室，實用面積約379方呎，兩房間隔，區內首置客見屋苑鄰近家人，方便照應，遂便決定即睇即買，以460萬元購入自用，呎價約12,137元。

●美聯楊志霖指，東涌映灣園10座中層C室，實用面積約565方呎，叫價約765萬元，減價至739.8萬元售出，呎價約13,094元，東涌區6月錄16宗二手買賣，映灣園佔9宗。