內地消費轉弱　「618」購物節被形容「史上最冷」

經濟重鎮上海月初「解封」後，為求谷起疲弱的消費，今年各個電商平台提供折扣力度較往年更「狠」，例如京東提出每筆消費金額滿299元，可獲減免50元，但卻非所有商家願意不計代價為這些折扣埋單。在原材料、物流成本提高下，有不少商家表明今年減少參與折扣活動。

據報上海護膚品牌商直言今年「618」非常難，從生產備貨到物流配送每個環節的難度超出想像，憂慮商品無法出售淪為庫存。至於服飾品牌茵曼創始人方建華更謂，今年「618」選擇「躺平」，不去大力促銷。另有商家直言，購物節變相提前「透支」未來一段時間的銷量，但按一個月計，所得利潤反而更少。

成交額增速放緩的背後，是內地多個城市經濟活動在嚴格執行「清零」防疫政策下停擺，市民降低收入預期亦導致短期消費能力和意願皆出現下滑。人行最新數據顯示，住戶部門的短期消費貸款在5月底為9.05萬億元，按年僅增2.35%，比去年同期的增速放緩8.91個百分點。

中信証券首席經濟學家明明接受內媒訪問時指，內地本輪疫情高峰已過，復工復產循序漸進，預計消費等宏觀指標將在未來邊際改善，消費金融也將恢復。惟短期內企業經營預期仍然欠佳，個人儲蓄避險意願相對較強，因此即使疫情結束，暫時也難以出現規模性的報復性消費。

衡量消費的重要指標之一短期消費貸款增速持續放緩，更意味商家企業資金回籠預期或再次落空。提供信用保險及應收帳款承購等服務的科法斯集團(COFACE)在去年11月到今年1月對千家內地企業進行調查，換言之在上海陷入封控之前，發現慘遭「拖數」逾半年的受訪企業比例已多達19%，較2020年增長4個百分點。

調查顯示，平均拖數時間較2020年的79日，進一步增至86日，當中農產品行業為重災區，逾期付款天數激增43日。只有44%受訪企業料今年銷售額有改善，比例低於2020年的65%，而預計現金流改善的比例亦削減近半，由前年的50%降至27%。原材料價格上漲、市場需求減弱以及疫情政策持續，導致內地企業對國內經濟前景預期未感樂觀。