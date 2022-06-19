向實體經濟「讓利」　內銀全年收入增長料受壓

銀行業作為內地引導市場流動性和刺激經濟的重要一環，其盈利能力和未來發展方向將主導經濟增長，惟在讓利實體經濟及上月狠劈5年期貸款市場報價利率(LPR)等影響下，內銀淨息差收窄成為普遍現象，加上疫情下企業貸款增長緩慢，分析料內銀全年營業收入增長受壓。

安永近期報告顯示，受宏觀經濟、信用周期等多因素影響，上市內銀淨息差普遍呈收窄趨勢，去年上市內銀平均淨息差2.06%，按年下降9點子。安永大中華區金融服務高增長市場主管合夥人許旭明預計，內銀全年營收表現將視乎非利息收入增長情況，包括理財業務，將觀察今年推進理財業務及成立理財子公司進程。

非利息收入為銀行低息環境下的收入緩衝，惟內地政府降低金融中介成本和銀行費用，法國外貿銀行指，內銀非利息收入比率由2020年的21%下降到去年的19.8%。此外，由於工資成本上升和金融科技投資的迫切需求，銀行成本收入比率亦由2020年的31.2%飆至2021年的32.1%，為銀行盈利增長帶來挑戰。

此外，在疫情和供應鏈干擾下，企業訂單減少之際，亦不願在收入不明朗的情況下承擔風險向銀行借貸。惟人民銀行頻頻鼓勵放貸下，有內地銀行人士透露，今年企業貸款市場競爭激烈，有銀行同業甚至大打「價格戰」，尤其是部分企業資產質素下滑的情況下，無論是大行、股份行還是城商行、農商行，均出現風險偏好上移趨勢，意味着銀行壞帳風險或趨升。

國際評級機構標普剛於本月初把中資銀行的經濟風險趨勢展望由「正面」下調至「穩定」，法貿亞太區首席經濟學家艾西亞更直接提出內銀能否度過房地產風暴的疑問，整體而言，她相信內有能力吸收內房相關資產惡化的潛在影響，但問題在於成本，可預期政府將推新政助開發商整合重組，同時銀行業也需承擔此重任，意味對其盈利能力續產生影響。