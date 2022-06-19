一手盤兩日累沽256伙　按周大增22%

個別新盤市場反應理想，再度加推單位。大埔白石角項目及屯門青山公路大欖段項目，分別加推58伙及62伙。周末多個新盤開售，成交有價亦有量，兩日累沽約256伙，增周增加約22%。

●大埔白石角Silicon Hill第1期壓軸加推58伙

新地代理總經理胡致遠表示，新一批單位實用面積介乎217至578方呎，維持17.5%折扣優惠後，折實售價由約384.8萬至約1,003.5萬元，折實呎價17,079至19,773元。入場單位為第2座2樓A5室，實用面積217方呎，開放式間隔，折實呎價約17,732元。整張價單市值約4.5億元。預計於本周後期作新一輪推售。

●屯門青山公路大欖段飛揚加推62伙

最新一批單位包括43伙一房戶、12伙兩房戶及7伙三房戶，維持一房及兩房最高有15%折扣，三房最高有17%折扣，折實售價427.4萬至1,016.3萬元，折實呎價13,866至17,387元。入場單位為第2座1樓F室，實用面積263方呎，折實價為首兩張價單中最低。

據市場消息指，該盤至今已接獲約500張入票，按首兩張價單共142伙計，超額認購逾2.5倍。

●紅磡必嘉坊‧曦匯兩日售出124伙

●西南九龍維港滙II周末連沽3伙 套現5391萬元

上述成交價介乎1,222萬至2,307.5萬元，成交呎價由23,422至31,141元。其中，2座23樓B室，為實用面積741方呎的三房連儲物室戶，以2,307.5萬元沽出，呎價為31,141元。

●石硤尾緹山三房戶售7,450萬元

上述單位實用面積為1,699方呎，採三房三套房間隔，連同1個停車位成交，呎價約43,849元。發展商表示，項目提供45伙，目前累售35伙，佔全盤逾77% ，總成交金額約56.5億元，平均成交呎價逾60,000元。

●屯門恆大·珺瓏灣首錄洋房成交

●長沙灣喜‧揚連沽2伙 共涉逾873萬元

由喜雋發展的長沙灣喜‧揚，周末錄得2宗成交，合共涉及873.07萬元。當中，8樓C室為實用面積216方呎的開放式房單位，成交價450.58萬元，呎價約20,860元。至於5樓C室，實用面積195方呎，連28方呎平台，則以422.49萬元沽出，呎價約21,666元。

●觀塘凱滙三房1,737萬元沽

信和置業旗下觀塘凱滙，最新售出2座6樓B室，實用面積862方呎，三房間隔，連110方呎平台，成交價1,737.4萬元，呎價20,155元。

●錦上路站柏瓏II三房售1,350萬元

●青衣明翹匯周三賣8伙