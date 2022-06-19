一手盤兩日累沽256伙 按周大增22%
2022年06月19日 21:59
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個別新盤市場反應理想，再度加推單位。大埔白石角項目及屯門青山公路大欖段項目，分別加推58伙及62伙。周末多個新盤開售，成交有價亦有量，兩日累沽約256伙，增周增加約22%。
●大埔白石角Silicon Hill第1期壓軸加推58伙
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角Silicon Hill第1期三輪銷售皆報捷。新地副董事總經理雷霆指，周六(18日)第三輪銷售以價單發售的110伙，「一件不漏，全數沽清」，故最新加推58伙，折實平均呎價約18,147元。雷氏續，新一批單位大部份屬原價加推，僅少部分輕微加價1至2%。
新地代理總經理胡致遠表示，新一批單位實用面積介乎217至578方呎，維持17.5%折扣優惠後，折實售價由約384.8萬至約1,003.5萬元，折實呎價17,079至19,773元。入場單位為第2座2樓A5室，實用面積217方呎，開放式間隔，折實呎價約17,732元。整張價單市值約4.5億元。預計於本周後期作新一輪推售。
●屯門青山公路大欖段飛揚加推62伙
最新一批單位包括43伙一房戶、12伙兩房戶及7伙三房戶，維持一房及兩房最高有15%折扣，三房最高有17%折扣，折實售價427.4萬至1,016.3萬元，折實呎價13,866至17,387元。入場單位為第2座1樓F室，實用面積263方呎，折實價為首兩張價單中最低。
據市場消息指，該盤至今已接獲約500張入票，按首兩張價單共142伙計，超額認購逾2.5倍。
●紅磡必嘉坊‧曦匯兩日售出124伙
恒基地產(00012)紅磡必嘉坊‧曦匯，周末展開首輪銷售，過去兩日合共沽出124伙。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民認為，在後疫情時期及美國加息的情況下，仍錄得良好的銷情，感到滿意。
●西南九龍維港滙II周末連沽3伙 套現5391萬元
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，周末兩日連沽3伙，合共套現5,391.5萬元。
上述成交價介乎1,222萬至2,307.5萬元，成交呎價由23,422至31,141元。其中，2座23樓B室，為實用面積741方呎的三房連儲物室戶，以2,307.5萬元沽出，呎價為31,141元。
●石硤尾緹山三房戶售7,450萬元
嘉里建設(00683)旗下石硤尾緹山，新近透過招標售出第2座3樓B室分層單位，成交價為7,450萬港元。
上述單位實用面積為1,699方呎，採三房三套房間隔，連同1個停車位成交，呎價約43,849元。發展商表示，項目提供45伙，目前累售35伙，佔全盤逾77% ，總成交金額約56.5億元，平均成交呎價逾60,000元。
●屯門恆大·珺瓏灣首錄洋房成交
個別新盤錄得破頂成交。中國恒大(03333)旗下公司福彩發展的屯門恆大·珺瓏灣「Emerald Bay」第1期，錄得首宗洋房成交，成交價3,853.8萬港元創項目新高。上述為B3號洋房實用面積2,260方呎，地下為客飯廳，外連686方呎花園，2樓及3樓共設四個套房，另連469方呎天台，地庫則有2個車位，成交呎價17,052元。
●長沙灣喜‧揚連沽2伙 共涉逾873萬元
由喜雋發展的長沙灣喜‧揚，周末錄得2宗成交，合共涉及873.07萬元。當中，8樓C室為實用面積216方呎的開放式房單位，成交價450.58萬元，呎價約20,860元。至於5樓C室，實用面積195方呎，連28方呎平台，則以422.49萬元沽出，呎價約21,666元。
●觀塘凱滙三房1,737萬元沽
信和置業旗下觀塘凱滙，最新售出2座6樓B室，實用面積862方呎，三房間隔，連110方呎平台，成交價1,737.4萬元，呎價20,155元。
●錦上路站柏瓏II三房售1,350萬元
由信和置業、嘉華國際(00173)及中國海外發展(00688)合作的元朗錦田南錦上路站柏瓏II，最新售出1座18樓A3室，實用面積668方呎，三房間隔，成交價1,350.2萬元，呎價約20,213元。
●青衣明翹匯周三賣8伙
佳明集團控股(01271)旗下青衣明翹匯，上載銷售安排第13號，落實周三(22日)起以先到先得形式發售8伙，部分屬早前遭終止交易的單位。發展商同步修改價單，將上述單位提價重售。包括1A座30樓A室，實用面積435方呎，原本定價為963.3萬元，現時提價約6%至1,023.5萬元。