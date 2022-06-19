內外夾擊　今年餘下時間內地財政恐惡化

俄烏戰爭疊加疫情持續爆發，內地低於預期的經濟增長正對其財政狀況施加壓力，與此同時，隨着企業面臨更嚴峻的形勢，稅基亦受侵蝕。分析預計，若再加上政府宣布以基礎設施為主導的大規模財政刺激措施，內地財政狀況或於今年餘下時間明顯惡化。

法國外貿銀行發表報告指，去年全年內地基礎設施投資按年僅增0.4%，但今年初至4月已狂飆6.5%，卻仍遠不足以實現官方的5.5%經濟增長目標，意味當局需投放大量資金進一步推動基建谷經濟。然而，「動態清零」政策明顯加大醫療衞生等開支，同時促消費一系列新政包括補貼家庭購買汽車，亦將增加財政支出負擔。

不過，財政收入增長步伐卻大幅落後，今年首5個月內地財政一般收入約8.67萬億元，其中最核心的全國稅收收入佔7.24萬億元，扣除留抵退稅因素後分別增2.9%及1.4%，而第一大稅種國內增值稅在扣除留抵退稅因素後更下降0.6%，明顯跑輸去年同期水平。低迷的內地房地產市場亦拖累政府收入，今年首5個月土地出讓及房地產相關稅收中，契稅按年下降28.1%。

法貿認為，今年剩餘時間內地當局或將削減無法直接刺激經濟增長的其他領域支出，例如限制行政成本，惟預計仍不足以彌補財政赤字的增加，料當局或開發其他財政來源填補赤字缺口。

另邊廂，受累前所未有的房地產開發商違約，國際評級機構標普表示，去年內地境外違約金額為2020年的4.2倍，違約率激增至3.3%。而今年債券到期規模高達1,030億美元，超出過去兩年的870億美元及960億美元，意味內企或持續面臨違約壓力。

內地違約激增導致亞洲高收益美元債市場規模急速縮水，花旗集團亞洲債務銀團負責人Rishi Jalan對外媒稱，投資者已感受到內房產業的困境，相關發行人的債券正在市場重新定價，料不利因素可能需時消化。