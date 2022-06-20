區塊鏈ETF周四掛牌　三星資產：技術發展潛力巨大

區塊鏈技術應用日漸普及，三星資產運用ETF分銷主管凌子敬接受東網訪問時表示，2020年區塊鏈技術僅接觸到全球人口的0.5%，惟預期10年後將可普及至八成人，形容其發展潛力巨大。

凌氏指，將在40至60隻參與開發、從技術中獲益及投資區塊鏈技術的企業中選擇ETF持股。按照過去的回溯測試(Backtesting)，該ETF與比特幣價格的關聯性高逾八成，惟他強調，基金僅持有相關股票，而非直接持有虛擬資產。

他認為，「區塊鏈不是只有加密貨幣」，在傳統金融及商業領域亦會運用區塊鏈技術，有助記錄交易及追蹤資產流程，相信隨着時間推移，區塊鏈上其他產業的佔比將不斷提升，相對地與加密幣的關聯會逐漸下降。

由於區塊鏈仍處於初期發展階段，凌子敬提醒，基金波幅將較其他ETF為大。另外，他亦預告該企將有一隻元宇宙概念ETF於下月在聯交所上市，以加強該企於數碼科技等方面的布局。