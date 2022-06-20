周樂樂：市場或震盪上揚　關注超賣增長板塊

過去一周，除了科創50收跌外，滬深兩市其他主要指數均收漲，其中，創業板指升幅接近4%。申万一級行業看，20個漲，11個跌，其中，最強五大行業分別為美容護理、農林牧漁、家用電器、電力設備、汽車，最弱五大行業分別為煤炭、石油化工、鋼鐵、交通運輸、綜合。數據上看，市場整體走勢偏強，結構性分化明顯，原來因通脹受益原材料股出現明顯轉弱，中下游行業受益消費刺激政策強勢，反映了市場炒作重心將由中上游逐步轉向中下游行業，預計超跌的成長板塊有較大潛在受益。

中國資產價格表現強勢，這主要是中國與歐美在通脹與貨幣政策的狀況不同，中國5月份CPI按年增長2.1%，面對通脹壓力比歐美低很多。同時，中國因低通脹水平而可以加碼出台寬鬆貨幣政策與積極財政政策來刺激經濟與穩定資本市場，而歐美因高通脹而過激加息來抗通脹，對其經濟與資本市場衝擊較大。另外，隨着國內疫情控制取得重大成效，強有力刺激經濟與穩定市場信心必將成為政府部門工作重點。此外，最新消息拜登表示傾向減少對中國的部分關稅，也有利於中國出口與資產表現。宏觀面改善，微觀面存在分化，如，因各地財政預算約束，認為傳統基建產業鏈難以有持續性增長，反而中長期回報率相對較好的碳中和產業鏈，能持續成為市場追逐高景氣熱門行業，還有國家補貼與降稅來刺激消費，以及落實嚴監管政策糾偏，能夠股價超跌的消費品、醫療、互聯網科技等行業逐步走出低迷。需要關注的是中美利差擴大可能引發資金回流美國，以及中國央行如何干預市場來避免市場波動。

海外市場仍將波動，主要是高通脹與加息這兩大風險。最近美聯儲加息75個基點後，外圍不少國家央行跟隨加息，推升無風險利率，加劇避險情緒，導致風險資產價格大幅下跌。目前各國央行因為高通脹水平加息，且未見通脹何時出現拐點，市場憂慮加息幅度超預期，所以認為通脹未見拐點之前，外圍市場仍將會因擔憂加息幅度大而波動。同時，面對高企通脹水平，除了加息，認為歐美政府更應該做的是通過全球合作，推出各種手段抑制大宗商品價格上漲與降低通脹水平的措施，這樣才能有效抑制通脹，更能恢復市場對經濟與風險資產的信心。

綜合來看，預計國家未來推出政策的力度有可能超預期，中國資產價格堅挺，港股與A股維持震盪上揚的趨勢。配置上，除了配置熱門的碳中和行業外，可重點關注超跌成長板塊，如：消費、醫療、科技、文娛等有受益於消費刺激與政策糾偏的行業。

勝利證券副首席運營官 周樂樂