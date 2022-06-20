【市前重點睇】港股黑期低水百點　比特幣重上2萬美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報104.69；港匯弱見7.8497；離岸人民幣(CNH)報6.7067；美元兌日圓處135.27；歐元報1.0491，英鎊報1.2226。金價回軟至1,837.3美元。布油升上113.87美元，紐油報108.89美元。比特幣升至2.03萬美元。道指期貨升近百點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水110點。

●道指收報29,888點，跌38點或0.13%，為自2021年1月以來首次跌穿3萬點收市；標指收報3,674點，升8點或0.22%；納指收報10,798點，升152點或1.43%。

●全周計，道指累跌約4.8%，在過去12周錄得11周下跌；標指累跌約5.8%，創自2020年以來最大單周跌幅；納指累跌約4.8%。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報20,856點，跌219點或1.05%。

●即月恒生指數夜期收報20,914點，跌81點，低水161點，成交37,090張。

●拜登：已接近就放寬對華關稅作出決定。

●快有行動？耶倫：加徵中國商品關稅沒有戰略意義。

●內地消費轉弱，「618」購物節被形容「史上最冷」。

●橋水︰加息周期結束後，美元將陷長期熊市。

●抖音母企字節跳動傳再裁員3,000人，涉教育業務。

●俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫周五(17日)在接受訪問時表示，並不排除俄羅斯與烏克蘭恢復談判的可能性，但烏方仍停滯在原地。

●【俄烏戰雲】俄羅斯化肥生產商出口量最多削減30%。

●在聖彼得堡國際經濟論壇(SPIEF)活動期間播放預先錄製的影片中，中國國家主席習近平表達了對中國經濟及其實力的信心，並指中俄合作趨勢良好。

●Meta宣布推出數碼時裝店。

●紐約7月期油收報每桶109.56美元，跌8.02美元或6.82%，創自5月12日以來收市新低；布蘭特8月期油收報每桶113.12美元，跌6.69美元或5.58%。

●紐約8月期金收報每安士1,840.6美元，跌0.5%，全周計累跌約1.9%。

●英國富時100指數收報7,016點，跌28點或0.41%；法國CAC指數收報5,882點，跌3點或0.06%；德國DAX指數收報13,126點，升87點或0.67%。

●東方日報B1：幣圈當災，股市受害。

●金管局余偉文：將承接更多港元沽盤，速度可能加快。

●【息魔效應】十大屋苑周末僅5成交，按周瀉28.6%。

●全球企業老闆也悲觀，六成認為未來年半經濟衰硬。