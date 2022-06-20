港股兩萬一爭持 科網股受壓 內房股有追捧

港股早段曾挫236點，低見20,839點後有支持，跌幅收窄至40點，於21,000點水平爭持。國企指數跌30點；科技指數跌60點，主板成交600億港元。

大型科網股受壓，網易旗下遊戲推遲上線，股價曾挫逾一成，暫跌8.2%，是表現最差藍籌。「618」購物節銷售增長放緩，京東集團挫4.4%；阿里巴巴跌2.7%；快手跌2%；美團跌0.8%；騰訊跌0.4%；小米集團跌0.3%。

澳門再爆疫慌，立即採取各項管控措施，一眾濠賭股被拋售。永利澳門跌5.4%；澳博跌5%；金沙中國跌4%；新濠國際跌4.4%；美高梅中國跌3%；銀河娛樂跌1.7%。

內房股逆市爆升支撐大市，碧桂園服務漲8%，是表現最佳藍籌；中國海外升6.2%；碧桂園升6.5%；華潤置地升6%；龍湖集團升4.2%。

【09:20】港股偏軟 ATMX個別發展 滙豐跌逾1%

港股開市偏軟，恒生指數跌126點或0.6%，報20,948點；國企指數低開42點或0.57%，報7,325點；科技指數跌27點或0.59%，報4,625點。

大型科網股個別發展，網易旗下遊戲要延遲推出，股價跌4.1%；阿里巴巴跌2.4%；京東集團跌1.2%；小米集團跌0.1%；美團升0.4%；騰訊升0.1%。

金融股普遍牛皮，滙豐控股跌1.6%拖低大市；工、中、建三大內銀股跌0.3%至0.9%；中國平安跌0.7%。友邦保險升0.2%；香港交易所無起跌。