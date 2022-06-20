李偉傑：滙豐受惠加息以及潛在實現價值提升

美國加息0.75厘，幅度創下28年以來最大加幅。每當加息時候，自必見資金留意銀行股，因為息口上升可直接刺激存貸比率高的銀行利息收入上升。不過，若以利用利率政策抗衡通脹，其加息周期一般維持2至3年，對銀行股影響是中短期而已。反之，其他結構性方法利好提升銀行價值，包括新業務拓展與及開源節流亦是提升盈利能力辦法，效益料較為長遠。

報告指出，目前市場對滙控亞洲業務的估值可能達到1,070億美元，佔集團1,321億美元總市值的81%，若果進行分拆，滙控亞洲業務及其業績的能見度可望提高，從而觸發市場對滙控重新評級，有助集團的價值得以提升。若分拆亞洲業務，集團總市值可望提升20%或265億美元，至1,586億美元，如果單是剝離香港零售業務，參照市場上給予恒生等上市同業的溢價，集團整體市值亦可望提升19%或254億美元。

由上述帶來潛在新溢價外，不論如何，滙豐亞洲業務的估值被低估，是市場的普遍看法。截至目前為止，滙豐亞洲的靜態市淨率和靜態市盈率都低於亞洲地區其他上市銀行(如新加坡銀行)，以及在香港上市的同業(如恒生及中銀香港)。

經過重組以後，可預見的是，亞洲業務及其業績的可預計度獲得提高，而這有可能引導滙控其他甚至全部業務的重新評級。長遠來看，雖然分拆涉及的交易複雜且費用昂貴，但就尋求為子公司釋放更大內涵價值的不同可行性方案，仍是企業及管理層份內之事，配合市場各方共同參與、廣泛討論，集思廣益，利好為股東帶來長期利益。

此外，在美國聯署局持續低估外圍因素及結構性問題而帶來的超高惡性通脹下，美國5月份CPI按年上升8.6%，超出市場預期，引發6月份聯儲局大幅加息0.75厘，根據利率期貨顯示2022年底目標利率由3月預期的1.9%升至3.4%，潛在加息因素下，本地銀行股份在聯繫匯率底下，今年年底本港息口向上移動機會已大大增加，滙控以及其他本地銀行股份中長線可受惠加息以擴闊息差能力。中線對股價亦帶來支持。現水平值得吸納，中線目標58港元，止蝕45.5元。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)