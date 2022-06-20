【高盛推介】阿里下試100元大關 資金趁低吸納
2022年06月20日 11:06
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴在上周五收市後，有報道指中國人民銀行已接受螞蟻集團成立金融控股公司的申請，但另一報道引述消息，指目前人行沒有受理螞蟻集團設立金融控股公司申請。阿里美股ADR價格表現波動，市場持續關注。周一(20日)早上表現則回吐，最低見99.65港元。 該股曾下跌約4.3%，落後大市。
觀察個股輪證資金流向，上周四(16日)及上周五(17日)共錄得約1,800萬元資金流入好倉，並見上周五流入牛證的資金較集中在90元收回區域的遠牛。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價100至120元間、2個月期以上產品中，槓桿最高的阿里購(24563)。貼價選擇可留意阿里購(15023)。價外選擇可留意屬進取選擇的阿里購(23157)。牛證方面的近牛選擇可留意阿里牛(52466)，遠牛選擇可留意阿里牛(69323)，與現價有約5及10元收回距離。
阿里購(24563)，行使價120元，2022年9月26日到期，實際槓桿5.3倍，行使價100至120元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
阿里購(15023)，行使價109.98元，2022年11月23日到期，實際槓桿3.9倍，貼價。
阿里購(23157)，行使價130.1元，2022年8月25日到期，實際槓桿6.9倍，價外、進取。
阿里牛(52466)，收回價95元，行使價93元，換股比率100，槓桿比率12.7倍，相近收回價近牛中街貨較低。
阿里牛(69323)，收回價90元，行使價88元，換股比率100，槓桿比率8.1倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
阿里沽(12962)，行使價78元，2022年9月21日到期，實際槓桿4.3倍，高槓桿。
阿里沽(17851)，行使價88.83元，2022年10月24日到期，實際槓桿3.3倍，貼價、低街貨。
阿里熊(67484)，收回價130元，行使價132元，換股比率100，槓桿比率3.2倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。
本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載: http://www.gswarrants.com.hk 。