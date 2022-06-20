【高盛推介】阿里下試100元大關　資金趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴在上周五收市後，有報道指中國人民銀行已接受螞蟻集團成立金融控股公司的申請，但另一報道引述消息，指目前人行沒有受理螞蟻集團設立金融控股公司申請。阿里美股ADR價格表現波動，市場持續關注。周一(20日)早上表現則回吐，最低見99.65港元。 該股曾下跌約4.3%，落後大市。

觀察個股輪證資金流向，上周四(16日)及上周五(17日)共錄得約1,800萬元資金流入好倉，並見上周五流入牛證的資金較集中在90元收回區域的遠牛。

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