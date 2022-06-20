保監局禁止何文達重投業界5個月

保險業監管局鑑於前業務代表(經紀)何文達在2019年8月至12月期間作出不符合適當人選1的行為，向他採取紀律行動，禁止他於2022年6月17日至2022年11月16日的5個月內申請成為持牌人士。

保監局指，何文達收取了客戶的款項為客戶續保，但沒有根據當時規則的要求，將款項匯入其經紀公司的客戶帳戶，反而試圖自行直接向保險公司繳交續保保費，而客戶款項則被匯入其個人銀行帳戶。不過，何在透過自動櫃員機向保險公司繳費為客戶續保時，卻輸入了錯誤的保單資料，以致該筆款項被用作繳付了另一份、並不屬於該客戶的保單的保費。

何氏其後嘗試修正錯誤，期間企圖掩飾他錯誤匯款的事實，以免被人發現其違反當時規則處理客戶款項。他準備了一封信件供客戶簽署，信中表明是其客戶(而非何文達)向保險公司錯誤匯款，並要求保險公司將款項轉移至客戶的保單。

在遞交信件後，何發現保險公司未有按要求將錯誤匯款轉移至客戶的保單。因此，為確保客戶保單得以續保，何自行繳交有關續保保費。不過，在之後嘗試取回原先的錯誤匯款的過程中，何準備了更多文件供客戶簽署，再次強調是其客戶(而非何文達)錯誤匯款。何亦撰寫了一份備忘錄予保險公司，重申相關虛構事件。

保險公司在發現錯誤匯款是由何作出後，要求他屬的經紀公司調查事件。何在調查初期仍堅持並非他錯誤匯款，但最後承認事件，保險公司遂將有關款項退還給他。

何沒有將客戶款項匯入經紀公司的客戶帳戶，而且在最初為客戶續保時錯誤輸入保單資料，均顯示他未有審慎和盡責行事，未能達到一名謹慎的保險經紀預期應達到的水平。

不過，該局指何的行為中最應受到譴責的部分，是他企圖修正錯誤時，為避免自己的失誤被發現而採取的手段。何不但明知故犯地向保險公司遞交誤導和失實的資料，更尋求客戶作出失實陳述以從中獲益(將自己的利益放在客戶之上)。因此，若全面檢視何先生在事件中的行為，他顯然缺乏誠信，以致他不再是從事受規管活動的持牌保險中介人適當人選。這成為有關紀律行動的基礎。