陳偉明：港股21000點以下可分注收集

美國5月通脹數據創40年新高，通脹似未見頂，聯儲局隨即在上周宣布加息0.75厘，加息幅度是1994年以來最大，即使聯儲局主席鮑威爾出口術，表示加息0.75厘不會成為常態，亦只為美股帶來短暫支持，市場憂慮加息提高美國陷入衰退的風險，美股受壓拖累港股上周表現，惟港股因估值偏低，在大約20,700點見支持。

值得留意，繼美國聯儲局加息，英倫銀行、瑞士央行相繼宣布加息，環球滯脹及經濟衰退風險增加，相反內地通脹壓力明顯比外圍低，有條件繼續推出寬鬆政策，加上憧憬監管放鬆，科技板塊近期亦回復強勢，中港股市可繼續跑贏外圍股市。

耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明