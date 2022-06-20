【高盛推介】京東落後大市

高盛(亞洲)有限責任公司：京東上周五(17日)突破260港元收市，升約6.1%，周一(20日)早段回吐。早上低開約1.2%後跌幅擴大，最低見243.2元。現報253.6元，跌約2.91%，落後大市。數據顯示，京東截至上周六(18日)，「京東618」購物節累計下單金額超過3,793億元人民幣，按年增長10.33%兼再創新高。

網易自上周三(15日)起連跌，當中上周五跌約1.9%，周一早段繼續下跌。早上低開約4.2%後跌幅擴大，最低見135.3元的一個月低位。現報139.5元，跌約7.67%，落後大市兼連續第4日下跌，累計至今跌逾14%。有報道指暴雪與網易共同開發的《暗黑破壞神：不朽》國服上線計劃將會推遲。此外，網易就旗下遊戲《陰陽師》有關「水軍」及「內部人員引發玩軟矛盾」等問題中，指已因玩家發布大量辱罵式言論及惡意泄密等，正式啟動法務訴訟程序。

觀察個股輪證資金流向，可見上周一(13日)及上周二(14日)共錄得約950萬元資金流入後，上周三至上周五獲資金轉向沽出。過去5個交易日皆錄得資金流入淡倉，合共約2,000萬元，並見上周五流入熊證的資金較集中在280元收回區域的遠熊。

網易方面，好倉於上周四(16日)及上周五共錄得約230萬元資金流入。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。