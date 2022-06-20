【高盛推介】京東落後大市
2022年06月20日 12:10
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：京東上周五(17日)突破260港元收市，升約6.1%，周一(20日)早段回吐。早上低開約1.2%後跌幅擴大，最低見243.2元。現報253.6元，跌約2.91%，落後大市。數據顯示，京東截至上周六(18日)，「京東618」購物節累計下單金額超過3,793億元人民幣，按年增長10.33%兼再創新高。
網易自上周三(15日)起連跌，當中上周五跌約1.9%，周一早段繼續下跌。早上低開約4.2%後跌幅擴大，最低見135.3元的一個月低位。現報139.5元，跌約7.67%，落後大市兼連續第4日下跌，累計至今跌逾14%。有報道指暴雪與網易共同開發的《暗黑破壞神：不朽》國服上線計劃將會推遲。此外，網易就旗下遊戲《陰陽師》有關「水軍」及「內部人員引發玩軟矛盾」等問題中，指已因玩家發布大量辱罵式言論及惡意泄密等，正式啟動法務訴訟程序。
觀察個股輪證資金流向，可見上周一(13日)及上周二(14日)共錄得約950萬元資金流入後，上周三至上周五獲資金轉向沽出。過去5個交易日皆錄得資金流入淡倉，合共約2,000萬元，並見上周五流入熊證的資金較集中在280元收回區域的遠熊。
網易方面，好倉於上周四(16日)及上周五共錄得約230萬元資金流入。
京東購(18633)，行使價322.38元，2022年9月27日到期，實際槓桿5.2倍，高槓桿、新上市。
京東購(16149)，行使價292.97元，2022年9月27日到期，實際槓桿5.2倍，貼價、低街貨。
京東牛(54382)，收回價230元，行使價227.2元，換股比率500，槓桿比率9.9倍，新上市近牛。
京東沽(13114)，行使價195.31元，2022年9月22日到期，實際槓桿4.4倍，高槓桿。
京東熊(52468)，收回價280元，行使價283元，換股比率500，槓桿比率7.3倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
投資者如看好網易，需注意由於跌幅擴大，因此宜重新審視產品條款。認購證方面的高槓桿選擇可留意低面值網易購(18336)。貼價選擇可留意低街貨網易購(12854)。牛證方面的貼牛選擇可留意網易牛(62295)，遠牛選擇可留意網易牛(56556)，與現價有約10及40元收回距離。
網易購(18336)，行使價178.98元，2022年9月27日到期，實際槓桿6.4倍，高槓桿、低面值。
網易購(12854)，行使價146.5元，2022年12月21日到期，實際槓桿3.5倍，貼價、低街貨。
網易牛(62295)，收回價130元，行使價128元，換股比率500，槓桿比率10.8倍，市場上最貼價、槓桿最高牛證。
網易牛(56556)，收回價100元，行使價98元，換股比率500，槓桿比率3.2倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
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