星展：全球收水港股難大升　港銀或下半年加P息

星展銀行(香港)董事總經理及財資市場部總監梁德立預期，未來港股表現保守向好，內地推動經濟和部份政策鬆綁，對港股有推動作用，惟美國加息和收水大環境下，港股大升機會不大。

星展銀行香港分行董事總經理財資市場部鄭志樑指，聯儲局最快將在7月再度上調息率0.75厘，至年底料息率將達到3.5厘，預計在息率加至約4厘高位後，明年下半年將減息0.2厘，至明年底達至3.8厘。

港美息差擴大令市場出現套息交易，金管局近期頻密接錢，他表示，金管局救市速度快於市場預期，惟有關行動不代表本港出現走資情況，僅為聯繫匯率下的正常操作，預期銀行體系結餘跌至約1,500億元，港元拆息將大幅上升，不排除今年下半年港銀上調最優惠利率(P)。

人民幣方面，他預期美匯指數仍有單位數增長空間。人民幣已相對貶值7%，目前低位反彈2%，若內地繼續錄得貿易順差，預計人民幣相對一籃子貨幣仍有升值潛力。

梁續稱，雖然目前國際投資者投資中國國債比例相對較低，惟觀察到外資投資中國國債興趣加大，估計資金流入中國國債將成為未來不可逆轉的大方向。

他認為，未來市場環境面對的最大風險為政治因素，包括俄烏戰爭的影響會否蔓延歐洲等，令市場出現悲觀情緒。