利嘉閣：疫情打擊　上半年私宅成交料挫三成

回顧上半年樓市表現，利嘉閣表示，第5波疫情席捲全港，除了打沉經濟、引致失業率迅速回升外，更打殘樓市。總結上半年一、二手私宅市場料共錄近2.26萬宗買賣登記，總金額料達2,295億港元，登記量及總值按半年齊挫三成。截至6月14日為止，一手私宅買賣登記累計3,981宗，預期整個上半年可達4,878宗，較去年下半年減近五成，按半年計創2013年一手新例實施9年以來新低，料總值達約653億元，將為16個「半年度」最少。

二手方面，上半年二手私宅登記暫錄得16,061宗，預期整個上半年終錄17,705宗，按半年跌約21%，創近7個「半年度」最少，總值料達1,641億元，將較去年下半年的2,088億元再跌約21%，亦是近兩年表現最差。

該行又指，上半年樓價表現亦反覆偏軟，加上股市大起大落及移民盤急售情況，業主提供較大議價幅度，部分甚至不惜蝕讓，拖累過去4個半年度以來，二手私宅轉手每宗平均賺幅下跌，由2020年下半年的74.6%，一直回落至今年上半年度的66.3%，期間累跌了8.3個百分點，創下12個半年度(即6年)以來的新低。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，展望下半年一、二手私宅合計買賣登記量可望反彈追落後，料錄得3.3萬宗，樓價方面，期望中小型住宅下半年樓價反彈5%，而若能通關並引進外來購買力，豪宅樓價下半年更料可錄逾6%的升幅。