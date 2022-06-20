黃永輝：天然氣短缺最受惠係呢個國家...

天然氣再度成為大宗商品市場焦點。歐洲天然氣供應的嚴峻緊稍情況，及以美國液化天然氣替補俄羅斯天然氣絕不容易。

6 月8日，美國Freeport LNG位於德克薩斯州的天然氣液化工廠發生事故，導致 LNG 洩漏，隨後引發小型火災，40 分鐘後火災被撲滅，最初認為只會導致停產三星期，但6月14日Freeport表示要90天後才能恢復部分營運，恢復全面的工廠營運預計要到年底。

消息立即令歐洲天然氣價格急升，當天升17%，因為該液化工廠主要供應出口歐洲，目前美國的的天然氣液化工廠及碼頭產能都極緊絀，失去該廠的產能，令未來數月輸出到歐洲液化天然氣大減。另一方面，美國現貨月天然氣同日大跌16.5%,由8.6美元/MMBtu跌至7.2美元/MMBtu，由因為大量天然氣出口不了，加大了美國本土供應。見微知著，液化天然氣供應鏈十分緊絀及脆弱。

事實上，出口液化天然氣需要先用管道把天然氣輸送到液化工廠，在攝氏零下161度低溫把天然氣液化，再送往專門碼頭装上專門能加壓及保持極低溫冷凍的液化天然氣船，到埗歐洲後，要在專門碼頭卸下，再重新氣化，接入管道運送。無論美國方面出口的液化設備及碼頭、歐洲方面的入口碼頭、重新氣化設備及管道都不足够，不然就不會存在扣除運費後仍然有30美元/ MMBtu左右的差價套利機會。即是用7.5美元/MMBtu於美國買入天然氣，加上各樣液化及運輸費用，總成本為8.6美元/MMBtu左右，到歐洲能賣39美元/MMBtu。

雪上加霜的是，這兩天(6月15、16日)俄羅斯減少對歐洲天然氣供應，歐洲天然氣價格上漲勢頭更熾熱，荷蘭TTF天然氣七月期貨三天內由85歐元/MWH上升58%至132歐元/MWH (约等於39美元/MMBtu)。歐洲大約四成的天然氣來自俄羅斯， 美國拜登總統早前曾承諾大量供應美國液化天然氣予歐洲，以替代俄羅斯天然氣，這個實在說易行難。

歐洲缺天然氣，亦拉高亞洲液化天然氣價格，整體而言，最受惠的是美國天然氣工業，及美國所有大量依賴天然氣的工業，例如化工及肥料。因為這些行業將在未來一段長時間由於享有較歐洲、亞洲便宜多的天然氣，全球競爭力處於有利地位。

Saxo Markets市場策略師 黃永輝