道期升102點 油價回落至115美元以下

●美匯指數報104.46；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.6831；美元兌日圓報134.74；歐元企1.0516，英鎊處1.2235。金價報1,839美元。布油報113.1美元，紐油報109.73美元。比特幣企2萬美元水平。道指期貨升102點。

-網易股價曾瀉一成，旗下遊戲推遲上線。

-澳門再爆疫，濠賭股全線捱沽。

-花旗：中電無法受益高通脹，大削目標價至56元。

●中國經濟：

-上海印發氫能產業鏈規劃，擬2025年產業規模破千億人幣。

-美銀證券降中國今年GDP增長預測至3.5%。

●「宅經濟」全面冷卻！日本國內電視出貨數連續11個月出現衰減。

●專家：加密幣不涉及實體債務，相信大崩盤亦不會拖累美國經濟。

●星展：全球收水港股難大升，港銀或下半年加P息。

●傳港交所計劃容許更多銀行為現貨市場進行結算。

●能源大戰！南韓LG擬2024年落成年產5萬噸氫氣工廠。

●抗通脹！南韓加大燃油稅減幅，美國擬停徵汽油稅。

●中原按揭：5月轉按登記1643宗，按月微跌。

●馬士基：全球經濟停滯，集裝箱運輸將下降。