道期升102點 油價回落至115美元以下
2022年06月20日 16:11
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●美匯指數報104.46；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.6831；美元兌日圓報134.74；歐元企1.0516，英鎊處1.2235。金價報1,839美元。布油報113.1美元，紐油報109.73美元。比特幣企2萬美元水平。道指期貨升102點。
●恒生指數全日收報21,163點，升88點或0.42%；國企指數收報7,399點，升31點或0.43%；科技指數收報4,657點，升4點或0.09%。主板成交1,318億港元。https://bit.ly/3y3mrLP
-網易股價曾瀉一成，旗下遊戲推遲上線。
-澳門再爆疫，濠賭股全線捱沽。
-花旗：中電無法受益高通脹，大削目標價至56元。
●滬綜指收跌1點，新冠藥物、中藥等醫藥板塊向上，白酒股午後繼續呈強。https://bit.ly/3Oshsde
●中國經濟：
-上海印發氫能產業鏈規劃，擬2025年產業規模破千億人幣。
-美銀證券降中國今年GDP增長預測至3.5%。
●「宅經濟」全面冷卻！日本國內電視出貨數連續11個月出現衰減。
●專家：加密幣不涉及實體債務，相信大崩盤亦不會拖累美國經濟。
●星展：全球收水港股難大升，港銀或下半年加P息。
●傳港交所計劃容許更多銀行為現貨市場進行結算。
●能源大戰！南韓LG擬2024年落成年產5萬噸氫氣工廠。
●抗通脹！南韓加大燃油稅減幅，美國擬停徵汽油稅。
●中原按揭：5月轉按登記1643宗，按月微跌。
●馬士基：全球經濟停滯，集裝箱運輸將下降。