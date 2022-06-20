【產經直播】港股本周點部署？
2022年06月20日 16:30
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港股周一(20日)反覆靠穩，低開126點後，一度跌235點低見20,839點，但之後止跌回升，最終升88點，報21,163點。恒指21,000點失而復得，可否挽回股民信心？本周港股點部署？另外，雖然有指華府正考慮局部撤銷中國貨入口關稅，以紓緩通脹，但近期出現虛擬貨幣爆煲，環球股市係咪受到牽連？
網易(09999)和動視暴雪一同開發的新手遊《暗黑破壞神：不朽（Diablo Immortal）》原定6月23日於內地上架，但因開發團隊正對遊戲進行多項優化，故延遲上架時間，周一(20日)曾挫近一成，收市仍跌6%。相反，騰訊(00700)旗下《王者榮耀》5月蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍，投資手遊股有咩要注意？
國際油價上周五(17日)急跌，港股「三桶油」沽壓大，當中中海油(00883)跌幅最大，下跌3%，油價見短期頂？
電力股普遍向上，內地發改委促力保不再發生拉閘限電，亦同時會研究電價改革，潤電(00836)及華能(00902)分別升8%及9%，有貨冇貨可以點部署？發展前景可看高？但另邊廂，亦提到應進一步完善煤炭市場價格形成機制，煤炭股大挫，前景點睇？
造車新勢力做好，有傳內地工信部擬推出新一輪超常規的穩增長政策，以解決因疫情及原材料價格上漲而出現製造業上下游利潤分化問題，小鵬(09868)及蔚來(09866)升12%至10%，理想(02015)亦升4%，繼續揸貨定趁彈食胡？
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