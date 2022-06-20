【產經直播】港股本周點部署？

港股周一(20日)反覆靠穩，低開126點後，一度跌235點低見20,839點，但之後止跌回升，最終升88點，報21,163點。恒指21,000點失而復得，可否挽回股民信心？本周港股點部署？另外，雖然有指華府正考慮局部撤銷中國貨入口關稅，以紓緩通脹，但近期出現虛擬貨幣爆煲，環球股市係咪受到牽連？

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