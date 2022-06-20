加密幣大冧價　點解唔會「佗衰」美國經濟？

加密貨幣價格急挫，最近幾個月虛擬貨幣市值蒸發超過2萬億美元，引發市場對加密貨幣市場崩潰導致美國經濟陷入衰退的擔憂。不過，有專家認為，加密貨幣與債務的關聯性低，暫時不太可能拖累美國經濟。

多倫多大學經濟學家Joshua Gans表示，現時投資者尚未使用加密貨幣作為實體債務的抵押品，故加密幣大瀉目前只帶來帳面損失，對實體經濟來說僅屬於「餘興節目」。

被稱為明星投資者的加拿大富豪Kevin O'Leary亦表示，全球均有人投資加密貨幣，並非美國人獨有，所以「就算比特幣再跌多20%」，其衝擊力亦會分散全球，並非由美國「獨自承受」。

比特幣雖反彈 惟被睇淡有排跌

交易平台CryptoCompare數據顯示，比特幣在跌穿18,000美元的整數關口後，再重上兩萬美元水平，24小時內曾升近13.89%。加密貨幣過去一周跌幅達三成以上，周一升幅亦只能追回部分失地；以太幣則報1,078美元，一度升逾13%。

知名比特幣分析師Rager指出，觀察比特幣的價格區間，現在價格可能還未觸底，推算比特幣最差情況可能會再跌6至8個月，最低位恐怕會跌到接近1.1萬美元，意味比特幣可能仍有接近50%的潛在跌幅。

就連比特幣「大好友」The Strategic Funds董事總經理Marc LoPresti也坦言，在他任顧問的加密幣基金中，已經有一段時間持有八成現金，因為市況不明朗，並稱聽過一些交易員說，會在比特幣跌至19,000美元時築起「血肉長城」，但他自己則持懷疑態度。