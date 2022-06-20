英國脫歐公投6周年　經濟恐陷半世紀最悲

本周是英國舉行脫歐公投6周年，於6年前的今天，當地會否脫離歐盟的民意調查仍屬「五五波」，結果在當地時間6月23日舉行的全民公投，卻為市場帶來極具震撼性的「脫歐」消息，經濟前景驟然轉淡，英鎊陷入危機。今時今日英國經濟所面對的風暴，恐怕較6年前的脫歐危機更大，還可能是1970年代以來最悲！

多數人憂衰退 看淡股匯債

隨着當地通脹螺旋式上升、經濟邁向衰退，加上英鎊恐下試近40年低位，外媒最新引述於6月13日至17日進行的調查發現，近四分之三受訪者對這個國家的未來持悲觀看法；逾五分之四的人預計衰退會在一年內降臨，且多數人認為英鎊有觸及2020年疫情爆發初期低位、甚至殘見1984年水平之虞，並看淡英國股市和債券前景。

誠然，目前英國內外皆存隱憂。對內，首相約翰遜試圖推翻後脫歐時代安排，令英歐貿易爭端面臨死灰復燃的風險；對外，由俄烏戰事引發的供應鏈問題推高了生活成本及拖累經濟增長。駿利亨德森駐倫敦的投資組合經理Oliver Blackbourn直言，英國面對的滯脹問題較其他主要地區嚴重，物價持續大漲的預期更強，使2023年經濟增長的預期更弱。

由於商品出廠成本已經以雙位數速度攀升，故英國周三公布的5月通脹數據恐按年急飆9.1%，為40年新高，作為央行的英倫銀行早前更預計，年底時通脹料加速升至11%以上，為央行2%目標的5倍有多。正因通脹過強，英倫銀行截至6月已連續加息5次，惟市場預期力度依然偏弱。摩根資產管理歐洲首席市場策略師Karen Ward表示，英倫銀行動作太慢，今後可能還需要加息更多次。

可是，加息會拖累經濟，英國商會研究主管David Bharier指出，在經濟前景轉弱的背景下決定加息會讓商界更擔心。當地媒體也引述50位金融界高層人士稱，擔心會出現具有破壞性的經濟衰退，因央行恐不得不讓經濟進入衰退，這樣才能擺脫通脹。

這種背景愈來愈讓人聯想起1970年代，當時也出現了罷工、通脹和能源短缺，與目前相當類似，國民實際收入創下20年來最大降幅，不少工會正醞釀大規模罷工。鑑於前景偏向悲觀，英鎊兌美元今年已大跌約10%，昨僅徘徊1.22水平，76%受訪者認為會進一步貶向1.15的1984年低位。

預期提前大選 政局添變數

值得留意的是，英國雖在6年前舉行脫歐公投，但相關陰霾直到今天仍揮之不去，所謂北愛爾蘭協議的前景現在依舊未談攏，任何的變化均可能衝擊英歐關係。再者，雖然預定下次大選的日期最遲可能要到2025年1月，但逾半數受訪者認為英國人明年底前就會出現在投票站，多數人不相信約翰遜能掌權到2023年中之後。Dun＆Bradstreet英國首席經濟學家Tommaso Aquilante表示，商界和政府都繼續被籠罩在不確定性之中，脫歐可能起到了放大效應。