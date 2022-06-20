香港信保局支援出口商措施再延長至今年12月底

香港出口信用保險局(香港信保局)周一(20日)宣布再度延長「百分百信用限額提升計劃」，以及因應中美貿易摩擦及疫情推出的特別支援措施。相關有效期將延長6個月至2022年12月31日，以支持香港出口商繼續開拓商機，並降低業界的貿易風險及營運開支。

香港信保局於2020年6月推出「百分百信用限額提升計劃」(計劃)，協助出口業界應對放帳風險。在計劃下，香港信保局為每宗買家的信用限額提升一倍，或提升至保戶所申請的金額，以較低者為準，上限為一億港元。計劃適用於香港信保局承保的所有市場，保戶毋須額外申請均可受惠。

截至2022年5月底，計劃提升了超過13,500宗信用限額，惠及超過1,800個出口商，並為

累計總值約230億港元的貨物提供保障。

另該局自2018年6月，因應中美貿易摩擦及2019冠狀病毒病疫情爆發，推出一系列特別支援措施，以助出口商安心拓展出口貿易市場﹔當中包括豁免所有保單年費、一律增加買家信用限額的付款限期至120日、額外提供免費信用評估服務等。截至2022年5月底，有關措施涉超過9,000宗信用限額，上調的額外信用限額達13.4億港元。同時，有關措施惠及超過2,600個保戶，涉及額外折扣額達1,100萬港元。