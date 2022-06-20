凱柏峰I提供592伙　有望短期內公布價單

信和置業營業部集團聯席董事田兆源表示，項目有機會短期開放示範單位及公布首張價單。據樓書顯示，該盤提供的單位實用面積由291至995方呎，而標準單位實用面積則由329至712方呎，戶型涵蓋一房至三房。當中，一房有176伙，兩房有353伙，三房有44伙，另有19伙特色戶。

面積最細的單位為1A座9樓D室，為連平台特色戶，實用面積291方呎，連64方呎平台。而該盤面積最大的單位為1B座的62樓A室，實用面積995方呎，三房間隔，客飯廳外連200方呎平台，屋內設樓梯通往678方呎天台。至於兩房單位包括1A座F室，實用面積459方呎。

樓盤的標準樓層，每座每層設有6至7個單位，每座各提供3部升降機。其他配套方面，設有245個住客車位。該盤預計關鍵日期為2024年11月15日。