【俄烏戰雲】盧布飆至7年高位　引發匯率目標爭論

外媒報道，俄羅斯貨幣盧布升至2015年7月以來最高，漲勢令俄羅斯央行擔憂，因為升值可能會有損俄羅斯的出口競爭力和政府財政狀況。

盧布一度上漲1.7%，至每美元兌55.44，推動年迄今漲幅擴大到35%，在外媒追蹤的全球貨幣中漲幅居首。儘管該國決策者把基準利率共計下調了10.5厘，並放鬆了應對西方制裁而出台的資本管制措施，盧布依然出現了升值。

盧布的升值引發了俄羅斯政府和央行最高層周一針對盧布匯率目標的爭論。俄羅斯第一副總理Andrey Belousov稱，有關部門討論了為盧布匯率設定目標和優先推動經濟增長的事宜。他說，這需要的「最佳」匯率為每美元兌70至80盧布。

Belousov發表評論數小時後，央行一位高官反對政策轉向為盧布設定目標。

副行長Alexey Zabotkin在議會預算聽證會上表示，任何與設定匯率目標有關的想法如果實施的話，都將不可避免地導致所追求的經濟政策的效力下降和主權喪失。俄羅斯於2014年11月開始實施盧布自由浮動。

總統普京的前財政部長Alexei Kudrin稱，俄羅斯不太可能考慮設立目標的選項。與此同時，分析師表示，即使當局有意圖，也沒有有效的手段來影響盧布匯率。Locko Bank JSC經濟學家Dmitry Polevoy表示，允許外國人出售資產在政治上是不可能的。