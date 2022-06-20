新盤UPDATES：將軍澳項目剛獲批即上載樓書出擊

鐵路新盤叫座力強，將軍澳日出康城有項目剛獲批預售，旋即上載樓書，準備短期內出擊。另一邊廂，正在銷售中的紅磡項目公布加推，而接連銷情報捷的大埔白石角項目準備周五作最後一輪銷售。

●將軍澳日出康城凱柏峰I上載樓書 一房標準戶由329方呎起

信和置業營業部集團聯席董事田兆源表示，項目有機會短期開放示範單位及公布首張價單。據樓書顯示，該盤提供的單位實用面積由291至995方呎，而標準單位實用面積則由329至712方呎，戶型涵蓋一房至三房。當中，一房有176伙，兩房有353伙，三房有44伙，另有19伙特色戶。該盤預計關鍵日期為2024年11月15日。

●紅磡必嘉坊‧曦匯加推4號價單 折實平均呎價約24,168元

市區新盤銷售理想，發展商安排加推。恒基地產（00012）發展的紅磡必嘉坊‧曦匯，周一(20日)公布加推第4號價單，提供68伙，折實平均呎價約24,168元。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，最新一批單位實用面積由180至369方呎，當中一1房佔41伙，屬最多。據價單顯示，今批單位維持5%折扣，折實售價由約468.8萬至889.7萬元，折實呎價約22,913至26,580元。是次入場單位為5樓C室，為實用面積180方呎，連33方呎平台，折實呎價約26,046元。

●大埔白石角Silicon Hill第1期壓軸推售72伙

即將發售單位戶型涵蓋開放式至三房間隔，實用面積217至661方呎，折實售價384.78萬至1,141萬元，折實呎價約16,963至19,773元。入場單位為2座2樓A5 室，為實用面積217方呎的開放式單位。發售當日會分A組及B組兩輪時段揀樓，優先的A組買家須至少購買1伙三房單位。項目將於周四(23日)下午2時截票。

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●西半山大學閣四房單位7,180萬元沽

豪宅新盤交投加快，華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，透過招標以7,180萬元售出1伙四房單位。上述為第1座6樓A室，實用面積1,584方呎，採四房雙套間隔，外連69方呎露台，附連1個車位成交，呎價約45,328元。

該集團銷售部總監吳崇武表示，對於項目未來銷情十分有信心，將密切留意市場需求，而考慮招標加推下一批單位。據悉，項目至今共售出10伙，共涉及逾9.3億元。

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●白石角雲滙第1期三房招標售2143萬元

新地旗下大埔白石角雲滙第1期，以招標形式沽出第1座16樓A2室，為實用面積932方呎的三房間隔，成交價2,143.6萬元，呎價為23,000元。

●白石角海日灣II三房1123萬元沽出

大埔白石角海日灣II最新沽出第10座16樓B室，實用面積721方呎，三房間隔，成交價1,123萬元，呎價約15,576元。

●長沙灣喜·揚一房603萬元沽

由喜雋發展的長沙灣喜·揚，最新沽出中層E室，實用面積297方呎，一房間隔，獲同區上車客以折實價約603.8萬元購入，呎價約20,330元。該盤由中原地產獨家代理，據悉，新買家睇樓已有一段時間，始終鍾情新樓的配套設施，加上造價合理，故斥資入市該址作新居之用。