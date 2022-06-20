二手樓受加息移民潮打擊　沙田細戶4年蝕讓25萬離場

息口趨升，加上香港移民潮未止，對樓市壓力與日俱增，蝕讓個案由豪宅蔓延中下價樓，可謂「無一幸免」。

當中何文田皓畋重磅業主近一年多「盡沽」3伙，日前以1,160萬元售出最後一個連平台單位，整批物業約5年帳面貶值約100萬元。市場消息透露，上址為9座單位，實用面積約548方呎，曾叫價1,220萬元放售，減價60萬元沽，呎價約21,168元。原業主於多區持有物業，於2017年以「一約多伙」形式以逾3,570萬元，購入該盤3伙收租，去年中起沽貨，共套現3,470萬元。

另半新盤繼續要損手。消息稱，馬鞍山雲海一個高層三房戶剛售1,370萬元，單位約4年帳面貶值逾50萬元。

美聯李澤權稱，沙田河畔花園F座高層4室收租盤，實用面積約242方呎，一房間隔，原業主移民賣樓，月初開價530萬元，放盤約兩星期，減價至469萬元沽，呎價約19,380元，持貨約4年帳面蝕約25萬元。

個別業主蝕使費出貨。利嘉閣趙洛民指，將軍澳中心11座低層兩房戶剛以675萬元沽，呎價約17,578元，原業主持貨約3年帳面僅賺9萬元，料屬明賺實蝕。

私宅賺幅6年新低

事實上，蝕讓宗數持續增加。利嘉閣稱，二手私宅轉手每宗平均賺幅，由2020年下半年的74.6%，一直回落至今年上半年的66.3%，累跌8.3個百分點，創近6年新低。同期一、二手私宅料錄近2.26萬宗買賣登記，按半年挫三成。

此外，近期不少老牌家族都加快沽貨，仲量聯行獲委託放售渣甸山包華士道8號獨立屋地。市場估值約7.2億元，呎價逾11萬元。據悉，物業由印度富商持有，去年中曾推出招標，新估值較去年低。