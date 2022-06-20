急出貨願平手離場　東涌一房戶3年僅升值3%沽

二手業主急出貨，部分願意近平手離場。東涌東環一房單位，放盤1個多月，減價20萬元，以620萬元沽出，約3年帳面僅升值約3.3%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原李嘉儀表示，筲箕灣形薈2座中層D室，實用面積約318方呎，開放式間隔，以612萬元易手，呎價約19,245元，新買家屬於區內用家，原業主於2016年11月以641.25萬元買入，持貨約6年，帳面蝕約29.25萬元。

●中原陳凱超稱，西灣河鯉景灣安翠閣高層E室，實用面積約629方呎，套三房間隔，望愛秩序灣公園景，叫價1,180萬元，最終劈價90萬元，以1,090萬元易手，呎價約17,329元，新買家屬港島東客，睇樓前已向銀行申請按揭預先批核入市。

●世紀21北山嚴智贇指，北角城市花園13座低層C室，實用面積約797方呎，三房間隔，成交價約1,200萬元易手，呎價約15,056元，新買家為區外換樓置客。

●世紀21日昇蔡嘉駿透露，北角半山富麗園B座高層2室，實用面積約835方呎，套三房設計，連雙車位成交價1,588萬元，呎價約19,018元，單位原先叫價1,800萬元，最終減價212萬元成交，減幅約12%。

●美聯陳偉豪稱，跑馬地美華閣高層A室，實用面積約479方呎，同區用家以約1,005萬元入市，呎價約20,981元，原業主於2018年5月份以約925萬元購入，轉手帳面獲利約80萬元，升值約9%。

●美聯郭詠詩表示，堅尼地城嘉輝花園A座中層6室，實用面積約221方呎，同區上車用家議價後以約480萬元購入，呎價約21,719元，原業主於2010年10月以約185.5萬元購入，轉手帳面獲利約294.5萬元，升值約1.59倍。

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九龍區

●美聯潘鎮煒指，長沙灣泓景臺1座高層G室，實用面積約664方呎，套三房間隔，吸引買家承接換樓，成交價1,230萬元，呎價約18,524元，原業主於2013年8月以828萬元購得，轉手帳面獲利402萬元，升值約49%。

●香港置業黃慶龍稱，奧運站一號銀海8座高層A室，實用面積約781方呎，套三房連多用途室間隔，享維港煙花海景，以2,150萬元放盤後，獲同區客接洽，雙方經議價後減價約70萬元，以2,080萬元成交，呎價約26,633元。

●美聯殷勒麟透露，紅磡海逸豪園6月暫錄約4宗買賣，其中12座低層E室，實用面積約589方呎，兩房則王，吸引同區分支家庭承接，單位去年9月放盤叫價1,180萬元，經過9個月放盤，降價至1,120萬元，終售1,050萬元，累減130萬元，呎價約18,166元。

●世紀21富山劉倩彤指，牛池灣居屋瓊軒苑中層2室，實用面積約554方呎，三房間隔，未補價第二市場以545萬元成交，呎價約9,838元，單位原先叫價579萬元，終輕微減價34萬成交，減幅約5.9%。

●中原賴仲軒表示，九龍灣德福花園6月暫錄3宗買賣，屋苑K座中層8室，實用面積約588方呎，兩房間隔，雙方議價後以825萬元易手，呎價約14,031元，新買家為同區上車客。

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新界區

●中原張奇瑋指，東涌東環6月暫錄得2宗買賣，屋苑2B座中層10室一房戶，實用面積約380方呎，放盤1個多月，減價20萬元，以620萬元沽出，呎價約16,316元，新買家為區內租客，原業主於2019年6月以600萬元購入，帳面僅賺20萬元或3.3%。

●中原范德輝表示，青衣海悅花園2座中層A室，實用面積約431方呎，兩房間隔，今年2月放盤，開價618萬元，新近經議價後，最後以600萬元沽出，呎價約13,921元，新買家居於青衣多年，決定多買一間，日後有機會自用或出租。

●中原曾日昇稱，葵涌新葵興花園6月首宗買賣，屋苑B座中層4室，實用面積約480方呎，兩房間隔，2月底開價680萬元，5月底降價至660萬元，新近最終以630萬元沽出，呎價約13,125元，新買家為區內分支家庭，決定買樓上車。

●祥益龍超君指，屯門居屋澤豐花園1座低層J室，實用面積約433方呎，原業主提供議價空間，累減35萬元，已補價自由市場獲外區首置客以395萬元購入，呎價約9,122元，稍低於市價。

●美聯梁浩文表示，屯門凱德花園2座高層H室，實用面積約312方呎，兩房間隔，叫價約398萬元放售，區內上車客議價後，以368萬元入市，呎價約11,795元。

●中原溫旭銘稱，元朗尚豪庭3座高層E室，實用面積約353方呎，一房間隔，叫價628萬元，獲買家即睇即買，減價20萬元，以608萬元沽出，呎價約17,224元，迎買家為外區上車客，帶票出動睇樓，見上址鄰近鐵路站，即場議價承接。

●中原陳誠業表示，上水居屋順欣花園1座中層J室 ，實用面積約583方呎，三房間隔，未補價第二市場放盤開價約440萬元，雙方議價後以408.8萬元獲承接，呎價約7,012元，新買家為用家。

●中原張曼筠指，粉嶺囍逸6月暫錄約1宗買賣，屋苑1座中層F室，實用面積約294方呎，一房間隔，開價約510萬元，議價後以498萬元獲承接，呎價約16,939元，新買家為用家。

●世紀21宇田羅家威稱，大埔廣場3座中層E室，實用面積約474方呎，兩房間隔，原先開價618萬元，最終零議價成交，呎價約13,038元，原業主於2017年6月以約576萬元購入。

●中原霍栢雄指，火炭駿景園6月暫錄5宗買賣，屋苑5座高層C室，實用面積約594方呎，兩房間隔，望內園及山景，放盤時開價約950萬元，議價後以900萬元易手，呎價約15,152元，新買家為用家。

●中原陳顏輝透露，沙田市中心6月暫錄約4宗二手買賣，包括希爾頓中心B座中層5室，實用面積約275方呎，兩房間隔，議價後以493萬元易手，呎價約17,927元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田居屋愉翠苑S座高層1室，實用面積約516方呎，兩房間隔，望園景，未補價第二市場原先叫價595萬元，放盤兩個月，減幅約10.4%，減62萬至533萬元沽出，呎價約10,329元。

●世紀21奇豐袁麗詩指，沙田第一城27座低層D室，實用面積約688方呎，三房間隔，望市景，叫價950萬元，放盤兩個月，調整至883萬元獲買家承接，減幅約7.1%，呎價約12,834元。

●中原侯惠良表示，大圍居屋雲疊花園6月暫錄2宗買賣，屋苑5座中層A室，實用面積約282方呎，兩房間隔，議價後以未補價第二市場價299萬元易手，呎價約10,603元，原業主則於1996年以82.5萬元購入單位。

●世紀21奇豐胡國強稱，馬鞍山曉峯灣畔1座低層D室，實用面積約482方呎，兩房間隔，原先叫價630萬元，放盤半年，終以592萬元沽出，呎價約12,282元。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山區6月暫錄約46宗二手買賣，較上月同期錄約68宗略為減慢，其中天宇海1A座低層A室，實用面積約944方呎，套四房間隔，開價約1,500萬元，議價後以1,480萬元易手，呎價約15,678元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢清水灣道銀灣花園C座單位，實用面積約670方呎，兩房間隔，望山景，以890萬元沽售，呎價約13,284元，原業主早於1997年7月購入上址，當時作價410萬元，持貨約25年帳面獲利480萬元，期內升值約1.2倍。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳新都城2期六座中層F室，實用面積約363方呎，兩房間隔，獲區外買家以672萬元購入，呎價約18,512元，原業主於上月放盤，原先叫價720萬，減價48萬承接，減幅約6.7%。

●中原柯勇指，將軍澳中心11座低層D室，實用面積約384方呎，兩房間隔，以675萬元成交，呎價約17,578元，原業主於2019年5月以666.8萬元入市，持貨剛剛3年屬辣招鬆綁貨，帳面僅獲利8.2萬元離場。

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