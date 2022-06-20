【產經評論】中美貿戰無盡頭　科技圍堵更添愁

面對通脹高企在逾40年高位，美國拜登政府正全力於11月國會中期選舉前，出盡辦法為物價降溫。除了7月擬出訪中東產油國之外，包括總統拜登及財長耶倫已先後放風考慮降低部分中國商品關稅。要有心理準備，中美貿易戰非但不會完結，還會以某種形式調整與升級，意義不在於美國徵收關稅的中國商品數目，而在於更精準地針對中國關鍵商品加徵關稅，尤其是屬戰略產業的科技產品，意味美國將加大遏制中國科技實力，戰略由競爭合作過渡至精準打擊，中國得加快在自主研發之路上取得突破，始有對抗的本錢！

誠如拜登所言，通脹已成為美國的「禍根」，必須除之而後快，尤其近月美國汽油價格屢創歷史新高，變相「加稅」已引發極大民怨。倘若未來數月，美國通脹在中國封城防疫效應外溢下持續加劇，加上俄羅斯推波助瀾大打能源和糧食戰，幾可肯定會影響11月國會中期選舉的選情。執政的民主黨政府為保江山，相信會出其不意，務求讓通脹於未來數月有效降溫。

上月以來，已先後多次傳出拜登政府擬考慮取消部分中國商品關稅，可耶倫與美國貿易代表戴琪明顯對此出現嚴重分歧，前者認為部分中國商品關稅是多餘，反要美國消費者來承擔，應予以取消；可後者則認為戰略上不能讓中國有任何喘息的機會，得堅持徵收現行關稅。如是者，至今為止，此事仍然是「只聞樓梯響」，仍未有定論。

事實上，一方面，拜登此時取消部分中國商品關稅，勢招來政敵指摘其「放生對手」的話柄；可若不在中國商品關稅上動手，又無其他辦法能在短時間內有助通脹降溫。

如是者，拜登政府的做法好大機會是，若作出任何減少中國商品關稅的行動，都只會針對完全沒有競爭問題的低端技術產品，而同一時間，美國會更精準地針對科技戰略商品，加大關稅等圍堵的力度，反正就是同一時間一緩一緊的行動。

此舉目的是一方面藉加強打壓中國創新技術，配合《印太經濟框架》戰略，在關鍵產業及供應鏈上主導新標準、規則和秩序，尤其是新興技術標準上進行全方位的阻截，全面排斥中國；另一方面藉着在科技戰上的升級，擋住了政敵「放生中國」的指控，又能藉減徵部分非戰略中國商品關稅，達到減輕民眾日常生活用品的物價壓力。

說到底，貿易戰打了這麼久，事實說明中美商貿是無法完全脫鈎，美國政府對這一點心知肚明。如今白宮要在中期選舉前交功課，就只有將貿易戰的焦點轉移至科技競賽上。若然此推斷正確，中美在技術上勢將加快脫鈎，對中國的衝突要比貿易戰來得更大更深，尤其是如今中國經濟正飽受防疫之苦，未來的路必然會艱巨難行。可身處這世界百年一遇大變局，中國沒有退路，只有盡可能梳理內部經濟矛盾問題，做好區域協作，更重要得設法提速推進創新技術自主研發，始有突圍的條件。