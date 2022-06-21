東方日報B1：美通脹續癲　禍延數年

美國聯儲局錯判通脹形勢，導致物價失控式飆升，恐釀成長達數年的大禍！於前總統奧巴馬執政時期曾擔任聯儲局主席的現屆財長耶倫坦言，今年內「高到無法接受的物價」仍會持續，並再呼籲撤回部分中國商品關稅。隨着通脹持續高企，有調查亦顯示，經濟學者們預期未來12個月出現衰退的機率，已高過2008年金融海嘯時的水平。

面對40年來最高的通脹，耶倫並未像外界般將矛頭指向現屆聯儲局班子，反稱頑固通脹是由外部因素所造成。她表示，通脹起因乃是「全球問題，而非個別地區問題」，包括俄烏戰爭造成的能源供應中斷，以及中國實施防疫封控措施導致商品出口受阻。她又謂︰「這些因素不太可能立即消退」，因為與全球形勢相關的不明朗因素太多了。

單純把通脹歸咎外圍因素無法平息民怨，故政府不得不祭出一套政策「組合拳」，透過調整稅項等措施減輕民眾負擔。耶倫表示，上屆政府實施的部分對華額外關稅「已失去戰略目的」，反而增加了消費者的成本，故正檢討關稅策略，希望能緩解通脹壓力。美國能源部長格蘭霍姆也表示，正評估是否暫停徵收聯邦汽油稅，以協助降低油價。

不過，汽油稅乃美國道路基建費用的主要來源，若要減稅，就要找到替代收入來源。近來拜登政府提出的「富人稅」，正好可填補這缺口。另外，白宮經濟顧問迪斯亦提出要立法降低處方藥價格，幫助緩解通脹。

貨幣政策方面，聯儲局大手加息自然也是對抗通脹的合適做法。惟克里夫蘭聯儲銀行行長梅斯特爾表示，「要讓供應恢復到更好的平衡」需時甚久，料通脹率要數年才能降至2%的目標。

通脹失控亦正衝擊美國實體經濟，耶倫雖願意承認經濟增長正放緩，但就仍堅稱衰退「並非不可避免」。惟投行野村於最新研究報告中預測，美國將於今年第四季起陷入衰退，該季國內生產總值（GDP）以年率計料按季倒退1.4%；明年全年更將跌1%。

野村認為，通脹持續高企和物價預期不穩定是導致經濟衰退的兩大關鍵因素。聯儲局需收緊貨幣政策來平抑物價，而隨着通脹壓力日益加劇和金融環境迅速收緊，將對需求產生更明顯的影響。該行指出，現時經濟活動中對利率敏感的部分（例如房屋）佔比高於歷史水平，故利率的影響被放大。從近期數據來看，二手樓及新屋銷售均開始下滑，新屋動工與建築批核亦失去增長動力，已顯示住房需求明顯疲弱。

看淡美國經濟的觀點已成為主流，摩根大通最近指出，美國經濟步入衰退的機率達85%。而外媒一項針對經濟學者的調查亦顯示，衰退可能性已達44%；而在2008年美國經濟衰退之前，該數據僅為38%。受訪者預計，今年底聯邦基金利率約為3.3厘，高於兩個月前調查的兩厘；意味今年餘下時間最少3度加息半厘。

大和資本美國首席經濟學家Michael Moran形容︰「聯儲局正在急煞車」，在這情況下，很難避免經濟衰退。普通民眾對衰退的擔憂亦正發酵，網頁搜索引擎資料顯示，「經濟衰退」一詞的搜尋量上周創2004年來最高。社交媒體分析平台GlobalData報告亦顯示，自4月以來網民討論經濟衰退的次數，比首季飆1.15倍。