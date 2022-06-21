廖嘉豪：保持聚焦優質美國債券及股票

美國聯儲局單次加息幅度創近三十年以來最大，市場繼續聚焦快速收緊貨幣政策對經濟的打擊，歷史顯示，收水對經濟活動的最大影響或在大約18個月內出現。例如聯儲局在2021年復甦年繼續實施寬鬆政策，為2022年通脹飆升埋下伏線。截至6月15日一年，美國長期按揭貸款利率已從3.3%躍升至6.1%。隨着負擔能力惡化，房屋銷售已經以雙位數的速度下降。實際消費者支出整體上正在減速，或將導致勞動力需求放緩。快速緊縮措施相信不會令經濟立即重創，但可能會導致未來一年的經濟疲軟，花旗預測2023年美國經濟衰退機會率已上升至40%。

聯儲局收緊政策，支持加大美國固定收益工具配置和相對謹慎的股票部署。投資者要小心，在利率市場確定一個波幅區間前，廣泛金融市場料繼續不穩。截至2021年年中，美國國債收益率已經從危機期間的低位倍升。踏入2022年初期，考慮到周期性和結構性因素，債券似乎仍然比股票估值昂貴。不過在近月收益率再次翻倍之後，情況不再如此。調整歷史波動後，之前一段時間債券市場遭受的損失，遠遠超過股票市場，算是歷史罕見。美國投資級別債券收益率已累升200個基點，在未來的經濟環境中，提供了更具吸引力回報。過去二十年，現金存款利率的高位，比聯儲局的平均政策利率低約150個點子。因此，高質素固定收益工具的收益率急升，以及隨之而來的美國和世界經濟放緩，提高了投資組合中，債券作為現金替代品和風險管理工具的價值。

隨着美股踏入技術性熊市，股票市場的長期策略性回報也有所改善。參考自1970年以來，美股試過六次較高位調整三成，其後十二個月累計回報平均反彈兩成一，持貨兩年的平均回報更加達到三成七。不過正如上文所述，收緊貨幣政策的最大影響仍未浮現，現在改變在股票市場的謹慎配置仍屬為時過早。投資者目前還是應以防守部署為上，其中可考慮繼續偏好股息穩定增長股。在美國，所謂的「紅利貴族」年初至今表現跑贏了700個點子。醫藥股的表現亦跑贏了1700個點子。

由於必需消費品的通脹壓倒了其他支出，非必需消費品股票遭受了巨大損失。科技公司估值大幅下降，不過反而可能提供潛在復甦機會，到了某個時間點，市場始終會為利率見頂和企業盈利見底的憧憬定價。科技股當中，不妨考慮增持網絡安全軟件等遭受打擊的長期增長行業，行業股價今年股價已急跌近20%，但業務活動實際上沒有損失。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪